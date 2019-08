Noklausies! 'Instrumenti', Jazzu un 'Ewert and the Two Dragons' dāvina dziesmu Baltijas ceļam

Latviešu grupa "Instrumenti", lietuviešu dziedātāja Jazzu un Igaunijas grupas "Ewert and the Two Dragons" līderis Everts Sundja apvieno savus talantus, lai veltītu dziesmu Baltijas ceļa 30. gadadienai. Dziesma "Via Baltica" trīs Baltijas valodās aicina atcerēties, cik vērtīga ir brīvība – brīvība, pēc kuras šīs trīs tautas ilgojās, kopīgi veidojot Baltijas ceļu, un nodot šo atziņu no paaudzes paaudzē.

"Šis kopdarbs ar Baltijas gara brāļiem un māsām visupirms ir kā sirsnīga pateicība mūsu vecākiem un vecvecākiem, kuri 1989.gada 23.augustā bija daļa no stiprākās ķēdes pasaulē. Vienlaikus lai šī dziesma izskan kā prieka un degsmes pilns apliecinājums, ka esam ārkārtīgi laimīgi būt šīs pieredzes skolnieki, tagad - šīs ķēdes turpinājums un brīvas zemes saimnieki. Ja skaņās iekodētie viļņi spēs iešūpot vismazākos lietuviešu, igauņu un latviešu ķiparus mūsdienās – tas dos neizmērojamu prieku un ticību, ka tautas spēj kļūt arvien saliedētākas un arvien atmosties ne tikai tumšā stundā," Jānis Šipkēvics no grupas "Instrumenti".

Dziesmas pirmatskaņojums notika 21. augustā kopā ar projekta ierosinātāju "airBaltic", kad pasākuma ietvaros mūziķi no visām Baltijas valstīm – Latvijas grupu "Instrumenti", dziedātāju no Lietuvas Jazzu un Igaunijas grupas "Ewert and the Two Dragons" līderi Evertu Sundju (Ewert Sundja) izpildīja jaunradīto dziesmu "Via Baltica" pasākuma apmeklētājiem, starp kuriem bija arī valsts prezidents Egils Levits, Lietuvas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Artūrs Žurausks (Artūras Žurauskas) un Igaunijas vēstniecības Rīgā misijas vadītāja vietniece Karmena Lausa (Karmen Laus).

Foto: Publicitātes foto

Jaunās dziesmas mūzikas autors ir Reinis Sējāns ("Instrumenti"), savukārt teksta autors ir latviešu dzejnieks Marts Pujāts. Igauņu valodā dziesmu atdzejoja igauņu rakstnieks Contra (Margus Konnula) un dziedātājs Everts Sundju (Ewert Sundja), bet lietuviešu valodā – dziedātāja Jazzu.

Līdz ar dziesmu, kas tiek publiskota lielākajos mūzikas straumēšanas servisos, tiek publiskots dziesamas videoklips, kas tapis sadarbībā ar Vides Filmu studiju, klipa režisors ir Dainis Kļava un operators Jānis Šēnbergs.