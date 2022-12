Savu pirmo singlu – dziesmu "Reality" – laidis klajā pazīstamais komponists un sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe. Ar šo dziesmu Zaļupe piesaka projektu "Through The Apocalypse To Home", ar kuru plašāka publika klātienē varēs iepazīties 2023. gada 28. janvārī Mākslas centrā "Zuzeum".

"Dziesma "Reality" ir mans stāsts par manu ceļu pašam pie sevis un apziņu par to, ka es esmu kaut kas vairāk nekā mans ķermenis un manas ikdienas gaitas," vēsta Rihards Zaļupe. Līdz ar meditatīvās dziesmas publicēšanu, klajā laists arī tās video, ko veidojuši Anna Dzērve un Kaspars Teilāns.

Jau ziņots, ka sestdien, 28. janvārī, pulksten 19 mākslas centrā "Zuzeum" notiks komponista Riharda Zaļupes koncerts "Through the Apocalypse to Home" Programma apvienos godalgotus Latvijas mūziķus, lai radītu muzikālu piedzīvojumu, kurā mijiedarbosies skaņa, gaisma un smarža. Audiovizuālā ceļojuma baudīšanai klausītāji varēs izvēlēties sev ērtākās vietas – gan sēdvietas krēslos, gan mīkstās mēbeles ar iespēju apgulties un pilnībā iegremdēties atmosfērā.

Rihards Zaļupe (1983) – godalgots latviešu komponists, producents, sitaminstrumentālists un docētājs. Viņš ieguvis piecas Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas "Zelta mikrofons", kā arī "Lielo Kristapu", AKKA/LAA balvu u. c. Bijis mūzikas autors filmām "O2", "Tizlenes", Nebaidies ne no kā", "Nameja gredzens", "1906" u. c.

2021. gadā viņa komponētā mūzika seriālam "Nebaidies ne no kā" tika nominēta prestižajai Holivudas vizuālo mediju mūzikas balvai (Hollywood Music in Media Awards) kategorijā "Galvenā tēma seriālam svešvalodā" (Main Title Theme — TV Show (Foreign Language)). Nominantu sarakstā viņš bija kopā ar tādiem mūziķiem kā Hansu Cimmeru (Hans Zimmer), Hariju Gregsonu-Viljamsu (Harry Gregson-Williams), Bejonsi (Beyonce), Jay-Z, Biliju Eilišu (Billie Eilish) un citiem.

Zaļupes darbu sarakstā ir plašs mūzikas formu klāsts – simfonijas, sakrālā mūzika, solo skaņdarbi orķestriem, elektroniskā u. c. mūsdienu mūzika. Kā sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe bijis iesaistīts dažādu žanru performancēs – no klasiskās un akadēmiskās mūzikas līdz džeza, roka, elektronikas un house mūzikai. Viņš aktīvi koncertē kopā ar brāļiem Petrauskiem "Xylem Trio", kā arī sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Raimonds Pauls, Intars Busulis, Linda Leen, Ieva Kerēvica, Kaspars Zemītis, "Latvian Voices", "Dagamba", "Otra puse", "Peruquois & Praful", Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, "Sinfonietta Rīga", VAK "Latvija", jauniešu koris "Kamēr…", PPO "Rīga", Liepājas simfoniskais orķestris u. c.