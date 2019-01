Publicēts māsu Balanas jaunais mūzikas videoklips – Pētera Vaska duets vijolei un čellam "Castillo Interior", kas tapis Melngalvju namā.

"Castillo Interior" ir pārdomu pilna meditācija, kuru vietām pārtrauc enerģētiski uzlādēta mūzika, paužot cilvēka tieksmi meklēt atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem. Ideja par šo skaņdarbu komponistam Pēterim Vaskam radās iedvesmojoties no 1577. gadā rakstītās grāmatas, kuras autore bija svētā Terēze no Avilas. Pētera Vaska "Castillo Interior" jeb "Dvēseles pils" arī savu nosaukumu guva no 16. gadsimtā rakstītās grāmatas, kura vēl joprojām nav zaudējusi savu aktualitāti.

Šosezon māsas Balanas kā solistes uzstājās Izraēlā, dodoties koncerttūrē ar orķestri "Kamerata Israel" un diriģentu Doronu Salomonu. Klausītāji duetu kārtējo reizi sagaidīja ar stāvovācijām. Virtuozais stīgu duets uzstājās Francijas Radio festivālā, Monpeljē, kas ir viens no nozīmīgākajiem klasiskās mūzikas festivāliem pasaulē. Šajā festivālā klausītāji varēja baudīt Pētera Vaska duetu Castillo Interior, kas arī bija Francijas pirmatskaņojums. Pēc šī festivāla māsas apceļoja Eiropu, lutinot klausītājus gan ar pasaules klasiskās mūzikas šedevriem, gan ar savām aranžijām. Šomēnes Kristīne un Margarita kopā ar Marčigianas Filharmonisko Simfonisko orķestri dosies tūrē pa prestižākajām Itālijas koncertzālēm.