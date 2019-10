Latviešu turbofolka apvienība "Oranžās brīvdienas" kopā ar Robertu Gobziņu piedāvā klausītajiem klausītājiem savu interpretāciju par pasaku meistara Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavām", iepazīstinot ar pasakas sižetisko, ceturto kompozīciju - "Rozā ķepiņas (ar tikko nojaušamiem nagiem)" no muzikālas izlases "Skalbe. Dzirnavās".

Izlasi rudens nogalē klajā laidīs "NABA Music / Melo Records".

Svinot Latvijas simtgadi un pasaku meistara Kārļa Skalbes 140. jubileju, "Radio NABA" aicina ikvienu savos prātos atdzīvināt izteiksmīgos un drosmīgos pasaku tēlus, kas mājo šajās pasakās. "Skalbe. Dzirnavās" centrālais iedvesmas avots ir pasaka "Kaķīša dzirnavas", tās tekstu dziesminieks un dzejnieks Imants Daksis ir pārlicis dzejā un caur dažādu noskaņu poētiskiem slāņiem izved klausītājus caur vienotu stāstu. Šim stāstam muzikālās interpretācijas radījuši trīspadsmit pašmāju mūziķi un grupas.

Jauno mūzikas un mākslas albumu veido: dzejnieks un mūziķis Imants Daksis un grupa "The Bubble Gum expLOTION", Evija Vēbere, "Plenērs", "Inokentijs Mārpls", "Dzelzs vilks", Elizabete Balčus, "Difūzija", "Baložu Pilni Pagalmi", "Gas of Latvia", "Zig Zag", "Oranžās brīvdienas" un MNTHA. Vizuālo stāstu izstāsta jaunās mākslinieces no Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programmas 2. kursa un pedagoģe Klāra Grundšteine, animācijas un video salikumu veido – Valters Mednieks.