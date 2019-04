Pašmāju grupa "Otra puse" publicējusi jaunu dziesmu "Sākums" un izziņo solista Normuna Pauniņa 50. jubilejas koncertu, kas notiks šā gada 7. Novembrī, VEF Kultūras pilī, Rīgā, portālu "Delfi" in-formē grupas pārstāvji.

Jaunais singls vēsta, ka katra diena ir kā jauns sākums. "Ir pagātne, kuru nevar labot, bet ir šodiena, ko var sākt no nulles, jo nekad nav par vēlu to sākt ar jaunu spēku un iedvesmu," saka Normunds Pauniņš.

Dziesma "Sākums" pirmatskaņojumu piedzīvoja Latvijas Radio 2 dziesmu aptaujas "Muzikālā Banka" finālā Daugavpils Olimpiskajā centrā, tagad veikts dziesmas studijas ieraksts un grupa to nodot plašākai auditorijai.

Dziesmas mūzikas autors ir grupas solists Normunds Pauniņš, bet vārdus radījis Roberts Gobziņš.

Dziesmas "Sākums" producenti – Normunds Pauniņš un Jānis Čubars. Dziesma miksēta "Labo ierakstu studijā", režisors Jānis Kalve. Teksta video autors – Jānis Jēkabsons.

Par jauno veikumu Normunds piebilst: "Manuprāt, cilvēku uzdevums uz šīs pasaules ir darīt to labāku, cik vien tas ir iespējams. Un nevajag atlikt to uz rītdienu, bet sākt darīt to jau šodien, un sākt tieši ar sevi! Katra diena ir kā jauns sākums."

Savukārt dziesmas vārdu autors Roberts Gobziņš norāda: "Visa apkārtne ir vienas vienīgas svārstības un viļņi. Cilvēki ir to uztvērēji. Vēlams pašiem būt arī raidītājiem. Dziesmas vārdi ir aicinājums radīt un raidīt."

Kā sola rīkotāji, Normunda Pauniņa 50. jubilejas koncerts būs mirklis, kurā iespēja atskatīties uz paveikto, radīto un piedzīvoto. Jubilejas koncertā kopā ar Normundu uzstāsies grupa "Otra puse" un īpašie viesi – skatuves kolēģi un draugi, kas bijuši līdzās īpašos brīžos.