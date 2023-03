Noklausies! Pasaules mūzikas grupa 'Future Folk Orchestra' piedāvā jaunā albuma vēstnesi

Skaņdarbs "Open Bar" ir pirmais no "Future Folk Orchestra" topošā albuma, kurā grupa eksperimentē ar instrumentālām skaņas ainavām, vijot kopā meditatīvas melodijas un spēcīgu ritmisko bāzi, "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

"Future Folk Orchestra" raksturīgi mainīgi taktsmēri un nestandartas kompozīcijas struktūras, kuras variē garumā un tempā. Nozīmīgu daļu topošajā albumā spēlē senas vecāsmammas klavieres ar čīkstošu pedāli. Grupas dalībniekiem bija svarīgi mūzikā atspoguļot māju un telpas sajūtu, kurā tādas neprecizitātes kā čīkstošs klavieru pedālis tiek uzskatīts nevis par kļūdu, kas jāpaslēpj pēcapstrādē, bet gan par efektu, kas mūzikai dod dvēseli un patiesumu.



Skaņdarbs "Open Bar" stāsta par mājām – par māju sajūtu un siltumu, ko tās rada. Tulkojumā no angļu valodas "Open Bar" ir "Atvērtā takts", kas apzīmē pāris taktis skaņdarbā, kurā četru ceturtdaļu takstmērs uz diviem sitieniem izkrīt no rāmjiem. Skaņdarbu grupa ierakstījusi "dzīvajā", bez metronoma, ļaujot mūzikai plūst tā, kā tajā momentā ir šķitis pareizi. Skaņas celiņu pēcapstrāde veikta AWX studijā Ādažos un "No Fuss Audio" studijā Tukumā. Skaņdarba autors ir grupas bundzinieks Nauris Babris, kurš pats tajā spēlē klavieres, iezīmējot jaunu tendenci grupā – dalībnieki bieži mainās ar instrumentiem. Ar vokālo performanci skaņdarbā piedalās Kristiāna Pelše.

"Future Folk Orchestra" ir neformāla mūziķu apvienība, kas dažādos sastāvos instrumentālu mūziku spēlē jau 11 gadu. Tā uzstājusies festivālos "Positivus" un "Laba daba", kā arī uz koncertzāles "Palladium" skatuves, rīkojusi solo koncertus kinoteātrī "Splendid Palace", Spīķeru koncertzālē un citur. Grupas līdz šim vienīgais albums "Antarktīda Kūst" izdots 2014. gadā. Šobrīd grupa piedzīvo atdzimšanu mazliet citādā sastāvā, kurā lielāks uzsvars tiek likts uz oriģinālkompozīcijām.