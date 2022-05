Par godu Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienai, komponists un mūziķis jau ceturtajā paaudzē, Matīss Žilinskis, radījis dziesmu "Mana Latvija", kuras ieskaņošanā apvienojušies daudzi Latvijā iemīļoti mūziķi.

Dziesmas ieraksta piedalījušies Daumants Kalniņš, Ance Krauze, Intars Busulis, Raimonds Celms, ģitārists Ainars Virga, grupa "Pērkons", Saulkrastu koris "Anima" un citi.

"Dziesma "Mana Latvija" ir kā vēstījums par to, kas man kā latvietim ir dziļi sirdī. Dziesmas ideja man radās valsts svētku laikā novembrī, kad uz ielām plīvo karogi un valda patriotiska gaisotne, kā arī iestāšanās zemessardzē pastiprināja manas patriotiskās emocijas, tāpēc jutu, ka vēlos tās izteikt mūzikā. Līdz ar to dziesmas teksts ir par to, kas man kā latvietim ir dārgs," stāsta komponists Matīss Žilinskis.

"Mana Latvija" ierakstā piedalās dziesmas mūzikas un vārdu autors Matīss Žilinskis, solisti Daumants Kalniņš, Ance Krauze, Intars Busulis, Raimonds Celms, ģitārists Ainars Virga, grupa "Pērkons", Saulkrastu koris ANIMA, Stīgu instrumenti Elīza Zelča, Amanda Rūta Vieško, Ilva Bāliņa, trompetists Reinis Puriņš. Dziesmas aranžiju un ierakstu veica Kristaps Krievkalns, video - Valdis Krūmiņš, producents - Ingus Leontjevs.