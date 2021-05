Pašmāju rokgrupa "Cacophonics" piedāvā klausītājiem savu jaunāko dziesmu un video "We Did Not Use It All".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

“Gluži kā daudzām grupām, arī mums aizvadītais gads ir bijis liels izaicinājums - ļoti pietrūcis kopā būšanas, mēģinājumu, arī koncertēšanas un citu mūziķu koncertu apmeklēšanas. Tai pašā laikā tā ir bijusi laba iespēja nedaudz apstāties, izvērtēt pagātnes notikumus un lēmumus, lai turpmāk vairāk izmantotu tās iespējas, ko dzīve dod, kā arī novērtētu lietas, kas iepriekš likās pašsaprotamas,” saka dziesmas autors Ingus Sala.

Dziesma ierakstīta “No Fuss Audio” studijā Tukumā, un to miksējis “Cacophonics” bundzinieks Valērijs Černejs. Dziesmas mūzikas un teksta autors ir grupas vokālists un ģitārists Ingus Sala. Dziesmas videoklips uzņemts Tukuma pilsētas Kultūras namā, to filmējis un montējis Gints Sprēdis kopā ar grupas “Cacophonics” basistu Aivaru Daugavieti.

Dibināta 2002.gadā Cēsīs, grupa “Cacophonics” līdz šim izdevusi vienu pilna garuma albumu, divus minialbumus un septiņus singlus, kā arī koncertējusi visās Baltijas valstīs, Slovākijā, Ungārijā, Polijā un Krievijā.