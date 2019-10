Ceturtdien, 31. oktobrī, dienas gaismu ierauga sen gaidīts kopprojekts, kurā apvienojušies populāri divu kaimiņvalstu mūziķi – Lietuvas "Daddy Was A Milkman" un Latvijas "Prāta vētra". Sadarbības rezultātā radiostaciju programmās un digitālajās mūzikas straumēšanas platformās nonāk dziesma "This Is How I Feel".

Renārs Kaupers atceras, kā viņa lietuviešu draugs Ramunas reiz stāstījis par dziedātāju, kurš spilgti iemirdzējies pie Lietuvas mūzikas debesīm ar lieliskām dziesmām un perfektu angļu valodu, līdz pāris gadu vēlāk laiku pa laikam šur un tur saskrējušies ar šo puisi vārdā Igns, kuru Renārs raksturo kā "vienkāršu un pamatīgu cilvēku, ko vienmēr prieks satikt".

Igns Pociūns (Ignas Pociūnas) Lietuvas un Latvijas klausītājiem pazīstama kā "Daddy Was a Milkman", bet radiostaciju pleilistēs bieži atrodama viņu populārākā dziesma "Breathe In". "Daddy Was a Milkman" vairākkārt pabijis Latvijā – gan uzstājoties dažādos festivālos, gan ar solo koncertu "Arēnā Rīga" pagājušā gada nogalē.

Ideja par abu grupu sadarbību virmoja gaisā jau ilgāku laiku, tomēr mūza kavējās, līdz kādu dienu pie Renāra atnāca diezgan vienkārša melodija, kuru viņš ierakstīja telefonā un nosūtīja Ignam.

"No "This is How I Feel" pirmās versijas pāri nav palicis nekas – tā gadās", smejas Renārs Kaupers. "Ignas kopā ar savu kolēģi producentu Vitas, strādājot pie kompozīcijas, pievienoja dziesmai ļoti skaistu vidusdaļu, kura "Prāta vētrai" šķita labāka par oriģinālversijas pantu, tad studijā Viļņā radās piedziedājums, Igns sacerēja tekstu un voilà – dziesma ir tapusi!"

"Dziesma ir par draudzības spēku – saitēm, kuras vieno īstus draugus. Par to, kas mums visiem kopīgs – mums nepieciešams kāds, kam varam uzticēties, plecs, uz kura paraudāt. Ja blakus ir īstais cilvēks, tad smiekli, atmiņas un kaut vai viens pats uzmundrinošs vārds spēj darīt brīnumus! Mēs gribējām šo svarīgo ziņu pasniegt viegli un pozitīvi un aicināt veltīt laiku saviem vistuvākajiem, jo citādi mēs nedrīkstam, " saka Ignas, bet Renārs atceras reiz dzirdēto, ka, laiks un uzmanība ir pats vērtīgākais, ko varam otram dot.

"This Is How I Feel / Tā mēs to jūtam" mūzikas autori ir Igns Pociūns, Vitas Vaičiulis, Renārs Kaupers, Jānis Jubalts, Māris Mihelsons, Kaspars Roga. Teksta autors – Igns Pociūns.