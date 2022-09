Latvijas hip-hopa mūzikas žanra pionieri Kurts un Ozols apvienojušies kopīgā skaņdarbā un publiskojuši jaunu dziesmu. Dziesma "Robežas" ir abu repa celmlaužu kopdarbs pēc teju piecpadsmit gadu pārtraukuma.

Skaņdarbs uz skatuves pirmo reizi izskanēs 8. oktobrī Kurta koncertturnejas "Laikā" noslēguma koncertā klubā "One One", portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

"Mums katram prātā ir tās nosacītās robežas, kas iegrožo mūsu ambīcijas un attur no jaunu apvāršņu sasniegšanas, tomēr, lai gūtu panākumus, šīs robežas ir jāpārkāpj un no savas komforta zonas ir jāiziet. Tikai nemitīga sevis izaicināšana un uzdrīkstēšanās darīt to, ko nekad līdz šim neesi darījis, virza izaugsmi – par to ir dziesma "Robežas"," stāst Kurts.

Viņš atklāj, ka jau sen Ģirtu Rozentālu jeb Ozolu ir runājuši par jauna, kopīga skaņdarba ierakstīšanu - pēdējās kopīgās dziesmas abiem tapušas 2009. gadā. "Rakstot šo dziesmu, es uzreiz sajutu, ka šis ir gabals, kurā Ģirtam noteikti jāpiedalās, jo Latvijas mūzikā būs grūti atrast vēl lielāku sevis izaicinātāju un robežu pārkāpēju kā viņš," uzsver Kurts.

"Pēc ilgākas pauzes atkal esam ar Kurtu uz viena "bīta". Kurts atsūtīja dziesmas "demo", un pārējais jau notika pats no sevis," piebilst Ozols.

Skaņdarbs "Robežas" ir Kurta pirmais singls, kas nodots klausītāju vērtējumam, kopš izdots repera godalgotais atgriešanās albums "Laikā", kas šogad saņēma Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons". Kā atklāj mākslinieks, šobrīd uzsākts darbs pie jauna albuma veidošanas un kopdarbu ar Ozolu var uzskatīt par ievadu topošajam materiālam.

Dziesma "Robežas" ierakstīta "Prime Time Records" Jelgavā, to producējis, miksējis un māsterējis Fakts (Jānis Šmēdiņš), bet dziesmas muzikālo pavadījumu veidojis Ņujorkā dzīvojošais amerikāņu producents Forgotten, kurš guvis starptautisku atpazīstamību, remiksējot tādu hip hop zvaigžņu kā Travis Scott, Drake u. c. skaņdarbus.