Jaunā rokgrupa "Quickstrike" izdevusi otro singlu "Rebel Radio" un tā videoklipu no gaidāmā debijas albuma "None of a Kind".

"Šī ir visātrākā dziesma, ko piedāvājam no albuma "None of a Kind", un tā ir vienkāršs bezkompromisa pankroka skaņdarbs. "Rebel Radio" tika izveidots no gatavām lirikām, kurām pielikām klāt jau esošu ģitāras partiju, un ieguvām šo triecienveidīgo gala rezultātu. Dziesmas vārdi ir par saspringtajām nedēļām, kurās katra diena tika veltītas gatavojoties koncertam nogalē un paralēli rakstot savu debijas albumu, kā rezultātā šādas nedēļas bija daudzas. Tā ir arī viena no pēdējām dziesmām, kas tiek izpildīta koncertos, un pieprasa daudz intensitātes un enerģijas, tāpēc vienmēr ir gandarījums, kad ir izdevies to visu pasniegt publikai" vēsta grupas dalībnieki.

Realizēt grupas videoklipa ideju palīdzēja režisors Gunārs Porietis, bet telpas un ekipējumu nodrošināt palīdzēja Nikolajs Lukins. KLips tika filmēts 2020. gada novembrī, "VR Audio" studijas telpās, Valmierā. Kā grupas dalībnieki stāsta: "Klipa ideja bija radiostacijas pārņemšana savā vadībā, lai paziņotu, ka "Quickstrike" ir ieradušies un pieteikuši sevi, ja nu kāds palaida garām "None of a Kind" singlu un video. Mēs turpinām savu pirms-albuma kampaņu, un ar otro singlu plānojam sasniegt vēl lielāku klausītāju apjomu."

"Quickstrike" šogad noslēdza līgumu ar "Rockshots Records", ar kuru sadarbību 2022. gada 11. februārī tiks izdots grupas debijas albums "None of a Kind".