Vokālā grupa "Latvian Voices" publicējusi jaunu dziesmu "Vaivari vai nevari", kurā apdziedātas vietas Latvijā – no Tūjas līdz Dagdai, no Pērnciema līdz Bārtai. Līdz ar dziesmas un video publicēšanu grupa izziņo arī savu a cappella festivālu, kas šogad notiks piekto reizi un, pielāgpjoties pandēmijas apstākļiem, būs digitālā formā.

"Vaivari vai nevari" ir Lauras Jēkabsones radīta dziesma, kas tapa ilgās pēc "Latvian Voices" ierastajiem koncertu izbraucieniem un arī vienkārši kā sirsnīgs joks. Dziesmas ierakstā piedalījies arī dziedātājs Jānis Strazdiņš.

Grupas dalībniece Beāte Krūmiņa stāsta: "Dziesma ir dažādu Latvijas vietvārdu spēle, kas pamudināja mūs šīs vietas apciemot – no Papes līdz Ludzai, iepazīstot arī vēl līdz šim neatklātas Latvijas pērles. Ar vienu noklausīšanās reizi noteikti nepietiek, lai sadzirdētu visu iekodēto. Novēlam ikvienam klausītājam pieņemt izaicinājumu ""Vaivari vai nevari" apceļot Latviju?" un ļoti ceram, ka drīz visās šajās vietās tiksimies koncertos!"

Savukārt "Latvian Voices" a cappella festivāls notiks jau piekto reizi, un, pielāgojoties esošajiem apstākļiem, pirmo reizi festivāls notiks digitālā formā. Turpinot festivāla tradīciju nodot tālāk savas uzkrātās zināšanas, arī šogad festivāla programmu veidos ne tikai koncerti, bet arī meistarklases. Festivāla norises plānotas bez maksas 18. un 19. jūnijā.

Šī gada festivāla galvenie mākslinieki ir somu vokālā grupa "Rajaton", kas uzstājusies vairāk nekā 25 pasaules valstīs un pārdevuši vairāk nekā 100 000 albumu kopijas, iegūstot vairākus zelta un pat platīna albuma titulus. Rajaton ar īpašu šim festivālam veltītu priekšnesumu "Latvian Voices a cappella festivāla" "Youtube" un "Facebook" kanālos uzstāsies 18. jūnijā, savukārt 19. jūnija vakarā tiešraidē no Valmieras uzstāsies vokālā grupa "The Garden", "Latvian Voices" un Jānis Strazdiņš.

Kā ierasts, tiks turpināta arī festivāla izglītības un meistarklašu tradīcija. 18. un 19. jūnijā visas dienas garumā tiešsaistē norisināsies 10 dažādas meistarklases par a cappella tēmu, sākot no radošuma un balss kā instrumenta iepazīšanu, beidzot pat ar beatbox paņēmienu apguvi un ieteikumiem starptautisko koncertceļojumu menedžmentā. Tās vadīs gan "Latvian Voices" dalībnieces un Jānis Strazdiņš, gan pieredzējuši ārzemju lektori – Jusi Čudenius (Jussi Chydenius) no somu grupas "Rajaton", beatbox mākslinieks Daniels Barke (Daniel Barke) no Vācijas un Kristians Hakers (Christian Hacker) no "Hacker Music Management" Vācijā.

Piektajā, jubilejas festivāla izlaidumā iecerēts ieviest arī jaunu tradīciju - raidījumu ciklu "A cappella sarunas", kas tiks publicēts grupas sociālajos kontos katru jūnija ceturtdienu pirms festivāla atklāšanas.

Festivālu rīko grupa "Latvian Voices" ar Valmieras pilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.