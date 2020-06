Bungu un dūdu mūzikas grupa "Auļi" izveidojusi krāšņu vasaras saulgriežu sveicienu – dziesmu un videoklipu "Ozoliņi", apvienojot ap 60 dziedātāju un mūziķu no dažādu Latvijas novadu folkloras kopām, portālu "Delfi" informē kultūras menedžmenta "Lauska" pārstāvji.

Mūzikas ierakstā un video klipā piedalījušās folkloras kopas no tradīcijām bagātā Alsungas novada – "Suitu sievas", "Suitu vīri" un "Suitu dūdenieki". Folkloras kopa "Ilža" no Ciblas piešķir dziesmai latgalisko skanējumu, "Vilkači" izceļas ar vīrišķīgo spēku, bet "Tarkšķi" no Iecavas iepriecina ar bērnu balsīm. Projektā piedalījies arī Latvijas Nacionālās Operas un baleta vijolnieks Otto Trapāns. Kā raksta "Auļu" mūziķi, spilgtā iesaistīto mākslinieku buķete pasvītro Latvijas tradicionālās kultūras dažādību un bagātību, izceļ latviskās vērtības un mīlestību pret latviešu tautasdziesmu, kā arī parāda, cik vienoti varam būt.

Videoklips uzņemts septiņās dažādās vietās – tika mērots ceļš no Alsungas līdz Felicianovai, piestājot Iecavā, Cēsīs, Mēros, Jaunciemā un Ādažos, iemūžinot Mēru un Kvēpenes dižozolus, iededzot sešus ugunskurus un uzpinot 20 ozollapu vainagus vīriem un 40 ziedu vainagus sievām un meitām, kā arī novijot 25 metrus garu ozollapu viju.

"Šajā vasarā plānotie, bet atceltie koncerti un festivāli pamudināja mūs šoreiz ar pamatīgāku vērienu pievērsties Jāņu ielīgošanai! Video filmēšana izvērtās par vērienīgu pasākumu kopumu, sākot ar filmēšanas vietu sakopšanu un beidzot ar vainagu pīšanu. Dziedātāju atvērtās sirdis un dzīvesprieks radīja tādu Jāņu noskaņu, kādu vienmēr biju vēlējies izbaudīt. Tas notika katrā no sešām filmēšanas dienām, un joprojām to jūtu, skatoties video. Esam enerģijas pilni sagaidīt gada īsāko nakti ar skanīgām dziesmām un novēlam to arī jums!" – tā saka producents un "Auļu" vadītājs Kaspars Bārbals.

Mūzika: Latviešu tautasdziesma, Kaspars Bārbals, Mārtiņš Miļevskis, Edgars Kārklis, Edgars Zilberts. Klipa režisors – Kaspars Bārbals, operatori - Gatis Indrēvics, Ēriks Kukutis, horeogrāfiju veidojusi Dagmāra Bārbale.