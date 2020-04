Saksofonists, flautists, komponists, producents, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) "Melngaiļskolas bigbends" un "Junioru bends" vadītājs Deniss Paškevičs, svinot savu 45 gadu jubileju un Starptautisko džeza dienu, publicējis dzimšanas dienas koncerta video ierakstu.

Pagājušā gada 28. aprīlī Rīgā, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" norisinājās džeza mūziķa Denisa Paškeviča dzimšanas dienas koncerts, kurā viņš uzstājās kopā ar starptautisku mūziķu sastāvu – zviedru trompetistu Andersu Bergkancu (Anders Bergcrantz), kurš tiek uzskatīts par vienu no mūsdienu labākajiem trompetistiem pasaulē., puorterikāņu izcelsmes amerikāņu ģitāristu, komponistu un pedagogu Neff Irizarry II, vienu no latviešu vadošajiem basistiem Staņislavu Judinu, leģendārā basista Jaco Pastorius ilggadējo bundiznieku Biran Melvin un pašmāju dīvu - dziedātāju Jolantu Gulbi Paškeviču.

Koncerta ieraksts tapis sadarbībā ar ierakstu izdevniecību "Riga Room Records", kuras dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs ir Deniss Paškevičs, un "Kanepes Films". Koncerta skaņas ierakstu un apstrādi veicis skaņu režisors Jānis Ozoliņš sadarbībā ar ierakstu inženieri un mikrofonu kompāniju "Blue Microphones" un "Neat Microphones" līdzdibinātāju Mārtiņu Saulespurēnu, un video montāžu veicis Aldis Kaņepe.

Deniss Paškevičs ir viens no vadošajiem Baltijas džeza mūziķiem, kurš šogad saņēma Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" par labāko džeza albumu Latvijā – "Variations". Šis ieraksts izcelts vienā no ietekmīgākajiem džeza mūzikas izdevumiem pasaulē – "Downbeat" - š.g. janvāra izdevumā iekļauts kā viens no labākajiem džeza albumiem 2019. gadā. Deniss Paškevičs ir viens no retajiem Baltijas reģiona māksliniekiem, kurš iekļauts Eiropas Džeza ģimenes kokā, kur minēts kā sava, unikāla stila pamatlicējs Latvijā.

Savas līdzšinējās karjeras laikā viņš guvis starptautisku atzinību, šobrīd esot piecu zīmolu – "Marca Reeds" (Francija), "TT Mouthpieces" (Itālija), "Erica Synths" (Latvija), "Gamechanger Audio", "Arturia Latvia" (Latvija) – oficiālais mākslinieks. Izcilais saksofonists savas karjeras laikā piedalījies vairāk nekā 50 albumu ierakstos. 2019. gada nogalē viņš uzcācis darbu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (LMMDV) kā "Melngaiļskolas bigbends" un "Junioru bends" vadītājs.