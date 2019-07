Jaunfolka grupa "Jauno Jāņu orķestris" laidusi klajā vasarīgi nebēdnīgu mūzikas video dziesmai "Meitiņas dancoja" un aicina uz koncertu 10. jūlijā, Rīgā, Karla fon Stricka villas dārzā, portālu "Delfi" informē apvienības pārstāvji.

"Meitiņas dancoja" ir dziesma no JJO aizvadītā gada studijas albuma "Ieviņa", kas nominēts balvai "Zelta mikrofons". Albuma tituldziesma iekļuvusi "Muzikālās bankas" finālā, savukārt divas kompozīcijas iekļautas Vācijā izdotā izlasē "Folk and great Tunes from Latvia" (2018).

Dziesmas mūzikas autors ir Juris Kaukulis, kurš, virknējot dainu skapī atsijātus vārdus, kopā ar JJO radījis latvju dancim tuvu mūzikas audumu. "Gribam domāt, ka atlasītajās dainās pulsējošais vitālais kods mūsu dziesmā ir tikpat klātesošs kā, iespējams, kādā zemnieku danču naktī vasaras vidū pirms simtiem gadu. Gan mūzikā, gan vārdos šis ir stāsts par brīdi, kad ļaudis mēdz ļauties bezbēdīgai dzīves baudīšanai – reizēm ziemeļnieciski smagnēji, bet enerģijai sprāgstot uz visām pusēm. Ne velti tādu pulsāciju jūtam, spēlējot "Meitiņas dancoja" JJO koncertos. Vizualizējot šo priekpilno sajūtu, dziesma video iecerēts kā dejas tempā izstāstīts mūslaiku "sapnis vasaras dienā" ar draiskiem riesta dejas motīviem," atklāj videoklipa idejas autors Kaukulis.

Video režijas, kameras un montāžas meistars ir Ritvars Bluka. Lomās iejutušies Valmieras Drāmas teātra aktieris Kārlis Arnolds Avots un dejotāja Terēze Megija Knauere, kā arī JJO mūziķi: Juris Kaukulis, Ieva Strode, Artis Orubs, Kaspars Tobis, Andris Veinbergs un Valērijs Cīrulis un citi.

JJO šobrīd aizvada aktīvu koncertvasaru un aicina uz grupas tuvāko koncertu Rīgā, Karla fon Stricka villas dārzā, 10. jūlijā, pulksten 18.00. Skanēs dziesmas no JJO albumiem "Kālabad", "Ieviņa" un skaņu celiņa albuma "Saule brauca debesīs". Ieeja – bez maksas.