Notiks ģitārista Edgara Rubeņa jaunā ieraksta 'Sea Unbound' atvēršanas koncerts

Ģertrūdes ielas teātrī (ĢIT) 6. maijā pulksten 20 notiks Edgara Rubeņa ieraksta "Sea Unbound" atvēršanas koncerts.

Koncertā Edgars Rubenis spēlēs skaņdarbus no nupat publicētā triloģijas "Pains And Boogies" otrā ieraksta "Sea Unbound", kuru klajā laidusi neatkarīgā Nīderlandes izdevniecība "dis ce que", kā arī sērijas pirmā ieraksta "Slow Lightning", kas tika publicēts 2022. gada sākumā.

"Pains And Boogies" ietvaros Rubenis raksta un spēlē mūziku solo akustiskajai ģitārai, kuras kodolā ir dialogs ar metāla stīgu ģitāras tradīcijām "finger-picking" tehnikā, it sevišķi ar agrīnā blūza un regtaima formām.

Edgars Rubenis ir zināms kā eksperimentālās rokmūzikas apvienības "Mona de Bo" ģitārists un epizodiski arī kā izteikti minimālas elektroakustiskās mūzikas izpildītājs.Rubenis kopā ar Pauli Grinhofu un Arti Orubu bijis arī blūza grupas "Driving South" dalībnieks.

Edgars Rubenis atklāj, ka žanriskais pagrieziens viņu pašu nav mazāk pārsteidzis kā mūziķa līdzšinējās daiļrades klausītājus: "Ar "Pains And Boogies" sērijas, tostarp "Sea Unbound", centrā esošo blūzveidīgo mūziku rokās attapos gluži negaidīti – jau ilgāku laiku biju dzīvojis pārliecībā, ka sev svarīgāko šajā mūzikas laukā esmu nospēlējis. Tomēr izrādījās, ka ne, un laimīgi, ka tā. Esmu īsteni pārsteigts par to, kā šis materiāls pieteicās ceļā, un ko jaunu tas man ir iemācījis."

Par Edgara Rubeņa "Pains And Boogies" sērijas pirmo daļu "Slow Lightning", kuras turpinājums "Sea Unbound" tiks prezentēts Ģertrūdes ielas teātrī, mūzikas apskatnieks Uldis Rudaks rakstījis izdevumam "Mūzikas Saule": "Rubenis atgriežas pie savām blūza saknēm, tās nekopējot, bet akustiski instrumentāli spēlējot un ierakstot lentē, kuras šņākoņa pavada kompozīcijas tā it kā pats būtu aizceļojis ar laika mašīnu simt gadu senā pagātnē. (..) "Slow Lightning" ir lielisks to laiku mūzikas svinēšanas albums, līdzīgi kā mūsdienās uz melnbaltās lentes uzņemta neieskaņota filma to panāktu redzes maņu uztveres pasaulē."

Savukārt somu žurnālists Matti Komulainens mūzikas vietnei "Soundi" rakstījis: "Agrīnajās blūza tradīcijās ieturētais "Slow Lightning" ieraksts savdabīgi atšķiras no ģitārista agrākā indiegarage un drone rokraksta grupā "Mona de Bo". Šis risks ir tā vērts."