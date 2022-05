Notiks jauno mūziķu konkursa 'Hadrons' fināls

Otrdien, 31. maijā, pulksten 17 sešas jaunās studentu mūzikas grupas kāps uz Latvijas Radio 1. studijas skatuves un sacentīsies Latvijas Universitātes jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa "Hadrons 2022" finālā, demonstrējot savu radošumu un muzikalitāti.

Kā "Delfi" informē organizatori, šogad sekot līdzi finālam varēs radio un video tiešraidēs – Radio NABA, www.hadrons.lv, "Facebook" un Youtube. Uzvarētāji tiks paziņoti trešdien, Radio NABA rīta programmā "Smagais rīts ar Effektu" ap pulksten 9.

Konkursa finālam izvirzītas apvienības un projekti: "Gultņi", "Kuusbārdis", "Nikotīņi", "Rūta Ķergalve & MELK", "Skaļā daba" un "PakāPiens". Informācija par finālistiem - www.hadrons.lv.

Konkursa finālā tiks pārstāvētas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. Grupu sastāvu papildina arī jaunieši no citām mācību iestādēm – Kultūras akadēmijas, Mūzikas akadēmijas, Rīgas Tehniskās Universitātes, BA "Turība", Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas skolas un PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas. Kopā konkursā pieteicās 22 mūziķu apvienības un projekti, pārstāvot 16 augstākās mācību iestādes, vēsta koncerta rīkotāji.

Konkursu Radio NABA sadarbībā ar Latvijas Universitātes Studentu padomi organizē jau vairāk nekā piecpadsmit gadus un šis ir senākais un tradīcijām bagātākais studentu grupu un izpildītāju mūzikas konkurss Latvijā, tas ir kļuvis par daudzu studentu mūzikas grupu pirmo nopietno soli muzikālajā laukā.

Šajā gadā konkursa žūriju šogad veido: Madars Štramdiers (Radio NABA, festivāls "Laba Daba"), Juris Kaukulis (mūziķis, grupas "Dzelzs vilks", "Nakts arāji", "Jauno Jāņu orķestris"), Uldis Rudaks (mūzikas apskatnieks, Radio NABA raidījumu vadītājs, festivāls "Kartupeļpalma"), Raimonds Lagimovs (mūziķis, grupas "Inokentijs Mārpls", "Amorālā psihoze", Radio NABA raidījumu vadītājs), Jānis Žilde (mūziķis, grupa "Satellites LV", žurnālists un mūzikas kritiķis), Roberts Buivids (Latvijas Radio raidījumu vadītājs), Jānis Eglītis (skaņu režisors, studijas "Ierakstu māja" vadītājs), kā arī LU Studentu padomes pārstāvji.

Konkurss notiek jau septiņpadsmito reizi un kopumā tajā piedalījušās vairāk nekā 400 grupas. Iepriekšējo gadu uzvarētājas – Keitija Bārbele, "Effekts", "Nostra", "Cellar Cat", "The Creek", "MMMM", "Chomsky Chess Club", "Nē", "DJ Krankenwagen", "Nepilngadīgā Anna", "Starmetis", "Das Sonntags Legion", "The Movies" (vēlāk "Tribes of The City"), "Ēnu kaleidoskops" un citas.