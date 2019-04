Operstudija 'Figaro' aicina uz komiskās operas 'Dzirnavniece' pirmizrādēm

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) operstudija "Figaro" aicina uz divām Džovanni Paizjello komiskās operas "Dzirnavniece" pirmizrādēm Latvijā – 24. aprīlī pulksten 19.00 Rīgas Latviešu biedrības namā un 26. aprīlī pulksten 18.00 Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē, portālu "Delfi" informē JVLMA pārstāvji.

Diriģenta Viestura Gaiļa vadībā jautrā izrāde izskanēs latviešu valodā divos cēlienos. Režisore – Ināra Slucka, scenogrāfs – Aigars Ozoliņš. Tērpus veidojusi māksliniece Evija Dāboliņa.

Galveno varoņu piedzīvojumus izdzīvos šarmants un talantīgs jauno operdziedāju sastāvs. Lomās: Rakelīna – Vlada Kitova, Irma Pavāre, Donna Eižēnija – Viktorija Pakalniece, Luīze Anna Kalniņa, Amaranta – Tatjana Kopača, Kitija Mināte, Dons Kaloandro Pirolo – Dainis Kalnačs, Luidžīno – Renārs Austrums, Niks Freimanis, Fistofolo – Mārtiņš Ivulis, Dons Rospolone – Artis Muižnieks, Filips Krauklis.

Izrādēs piedalās arī JVLMA studentu orķestris un koncertmeistares – Inguna Puriņa, Svetlana Stakeviča. Operas libretu no itāļu valodas tulkojušas Irma Pavāre un Olga Kitova, savukārt muzikālo tekstu un aranžiju operstudijas "Figaro" orķestrim veidojis Viesturs Gailis.

Itāļu komponists Džovanni Paizjello (1740–1816) ir klasicisma mūzikas pārstāvis – viens no sava laika pazīstamākajiem operu komponistiem. Tā kā skaņradis pats apguvis vokālās mūzikas mākslu, viņš lieliski pārzināja arī dziedātāja balss specifiku un iespējas. Kopumā radījis 94 operas. Komiskā opera "Dzirnavniece" (La Molinara, 1788) ir brīnišķīgs piemērs Paizjello spējai komponēt graciozi dzirkstošas un skaistas melodijas. Operas duets "Nel cor più non mi sento" ir uzskatāms par vienu no komponista izteiksmīgākajiem mūzikas paraugiem. Izrādē tas izskan divas reizes – vispirms Rakelīna to dzied kopā ar Donu Kaloandro Priolo un tad ar Fistofolo.

Īsumā par izrādes saturu: Ir barona Kaloandro un baroneses Eižēnija kāzu diena. Laulību līgumu notārs Fistofolo sastādījis tik samudžinātu un dīvainu, ka visi klātesošie smejas. Tomēr kāzas laikam notiks. Tā visiem šķiet līdz brīdim, kad ierodas Eižēnijas kalpībā esošā dzirnavniece Rakelīna, lai dziedātu baronam Kaloandro apsveikuma dziesmu kāzās. To baronese Eižēnija sarūpējusi savam līgavainim kā pārsteigumu. Viņai parādoties, visi klātesošie vīrieši zaudē valodu. Tik skaista.. tik gracioza.. un pēkšņi trīs vīrieši – barons Kaloandro, notārs Fistopolo un vecais gubernators Rospolone, viņā neprātīgi iemīlas... Bet beigas operai ir laimīgas un uzvar mīlestība.