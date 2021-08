Orķestris 'Rīga' ar programmu 'Bahs, Dvoržāks, Debisi' uzstāsies Rīgas Domā

Rīgas Domā 24. augusta vakarā notiks orķestris "Rīga" koncerts diriģenta Valda Butāna vadībā. Ar šo koncertu orķestris noslēgs klasiskās mūzikas vasaras ciklu.

Kā "Delfi" informē orķestra pārstāvji, koncertā muzicēs arī Latvijas Nacionālās operas soliste Jūlija Vasiļjeva, pie Doma ērģelēm – Diāna Jaunzeme-Portnaja.

"Programmā iekļautos baroka, romantisma un impresionisma skaņdarbus vieno tas, ka ikviens no tiem uzskatāms par sava laika un stila muzikālām virsotnēm. Ir interesanti vērot, cik atšķirīgi šo trīs dižo meistaru – Baha, Dvoržāka un Debisī mūzikā atklājas laika plūduma fenomens un kā tas iedzīvojas Rīgas Doma unikālajā akustikā," teic orķestra "Rīga" mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns.

Orķestris "Rīga" koncertā interpretēs klasikas pārlikumus pūtēju orķestrim. No Johana Sebastiāna Baha daiļrades izskanēs "Prelūdija un fūga Mibemolmažorā" ("Svētā Anna") un ārija "Welt und Himmel, nehmt zu Ohren" no Marka pasijas. Skaņdarbā orķestrim pievienosies Latvijas Nacionālās operas soliste Jūlija Vasiļjeva, ar kuru kopā tiks atskaņota arī aizkustinošā "Dziesma mēnesim" (Měsíčku na nebi) no čehu komponista Antonīna Dvoržāka operas "Nāra".

Soliste stāsta: "Interpretējot Baha mūziku, man ir sajūta, it kā komponists jau pirmajā akordā paņemtu pie rokas un vestu pa vijīgu, tumša meža taciņu. Savukārt Dvoržāka "Dziesma mēnesim" apbur ar kantilēnu un melodiskumu. Tajā nav tehniski virtuozu pasāžu, bet gan bezgalīga frāze, kas prasa no dziedātāja garu un stabilu elpu un tembra piepildījumu."

Koncertā Ziemeļamerikas prēriju plašumi pavērsies Dvoržāka 9. simfonijas ("No Jaunās pasaules") otrajā daļā "Largo", kas ir viena no slavenākajām lēnajām vidusdaļām simfoniskās mūzikas literatūrā.

No Kloda Debisī pasaulslavenajiem opusiem orķestra izpildījumā klausītāji dzirdēs prelūdiju "Fauna diendusa" un cikla "Trīs noktirnes" daļu "Mākoņi". Savukārt koncerta soliste Diāna Jaunzeme-Portnaja atskaņos franču impresionista prelūdiju "Nogrimusī katedrāle" transkripcijā ērģelēm. Viņa uzsver, ka Doma ērģelēm esot daudz impresionistiskai skaņu gleznai nepieciešamo nokrāsu un toņu – no dūmakaina pianissimo līdz majestātiskam fortissimo –, tamdēļ atskaņot šo mūziku būšot patiess prieks.

Jaunzemes-Portnajas sniegumā izskanēs arī oriģināli stīgu orķestrim itāļu skaņraža Antonio Vivaldi komponētais Koncerts reminorā, ko ērģelēm pārlicis pats Johans Sebastians Bahs.

"Jāteic, koncerts neko nezaudē no Vivaldi iecerētās vitalitātes un barokālā spožuma," uzskata mūziķe. "Ērģeles ir viens no retajiem mūzikas instrumentiem, kas spēj būt gan orķestris, gan solo instruments, gan abi reizē."

Orķestris "Rīga" sadarbībā ar pašmāju ērģeļspēles meistariem ik augustu aicina uz klasikās mūzikas koncertiem Rīgas Domā. Pirmais šīs vasaras koncerts "Bahs, Brukners, Britens" izskanēja 10. augustā diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā.

Biļetes uz koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

Atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām apmeklētājiem koncertu norises vietā būs jāuzrāda derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina veikto vakcināciju, Covid-19 izslimošanu vai laboratorisko analīžu rezultātus (negatīvu testu).