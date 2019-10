'Pacific K' izsludina rudens koncertu sēriju

Pašmāju grupa “Pacific K” novembrī ar koncertiem viesosies vairākās pilsētās, kur prezentēs šogad izdotos singlus no grupas gaidāmā albuma, portālu “Delfi” informē apvienības pārstāvji.

Kā ziņots iepriekš, grupa "Pacific K" šogad izdevusi divus singlus no topošā albuma - "Tranquil State of Mind" un "Hold Your Gaze". Tos jau tagad ir iespējams noklausīties mūzikas straumēšanas vietnēs un, protams, būs iespējams dzirdēt arī dzīvajā izpildījumā koncertos. Tāpat koncertos tiks atskaņotas vēl dažas dziesmas no jaunā albuma "Light Between Oceans", ko plānots izdot nākamā gada sākumā. Albums tapis sadarbībā ar skaņu inženieri Tāli Timrotu un ierakstīts studijā "Mints Music" (Rīgas Skaņu ierakstu studija).

Koncertu datumi un vietas:

7. novembris, Jelgava, "Melno Cepurīšu Balerija"

9. novembris, Liepāja, k/n "Wiktorija"

23. novembris, Cēsis, mākslas telpa "Mala"

28. novembris, Rīga, "Tallinas Pagalms"

30. novembris, Palanga, "Oldman"

Grupa "Pacific K" kopā darbojas kopš 2016. gada. Tajā apvienojušies Kristaps Bedrītis (balss, akustiskā ģitāra), Rihards Lībietis (ģitāra), Nauris Babris (bungas) un Toms Kursītis (basģitāra) un grupas unikālo skanējumu veido mūziķu līdzšinējā pieredze instrumentālajā, pasaules, folka, roka, blūza un džeza mūzikā. Līdz šim grupa ir izdevusi atzinīgi vērtēto mini albumu "Blue Fall EP" (2017), uzstājusies lielākajos Latvijas festivālos, aizvadījusi veiksmīgus koncertus Baltijā, kā arī iesildījusi starptautiski zināmo britu grupu "Fink".

