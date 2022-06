Pateicoties seriālam ‘Stranger Things’, sena Keitas Bušas dziesma atkal nonākusi topu virsotnēs

Līdz ar jauniešu auditorijā populārā zinātniskās fantastikas seriāla “Stranger Things” ceturtās sezonas iznākšanu straumēšanas platformā “Netflix” negaidītu popularitātes lēcienu piedzīvojusi britu dziedātājas Keitas Bušas dziesma “Running Up That Hill”. 37 gadus vecā kompozīcija, kas iekļauta Bušas 1985. gada albumā “Hounds of Love”, kļuvusi par ceturto klausītāko dziesmu “Spotify” 200 populārāko dziesmu globālajā topā, bet ASV un Lielbritānijā tā ir visvairāk straumētā dziesma šajā platformā.

Dziesma "Running Up That Hill" skan seriāla ceturtās sezonas pirmajā sērijā kā mīļākā dziesma vienam no seriāla personāžiem, un pēc tam dzirdama arī citās epizodēs. 1985. gadā "Running Up That Hill" iekaroja trešo vietu britu mūzikas topā, bet kopš seriāla jaunās sezonas iznākšanas atgriezusies astotajā vietā. Ar savu izteiksmīgo ritmu, spektrālo sintezatora skanējumu un satriecošo Bušas vokālo sniegumu "Running Up That Hill" tiek uzskatīta par vienu no visaugstāk novērtētajām 20. gs. 80. gadu dziesmām.2

Pati Keita Buša savā tīmekļa vietnē izteikusi pateicību saviem jaunajiem fanu pulkiem, kuru liela daļa ir dzimusi jau pēc "Running Up That Hill" iznākšanas. "Iespējams, esat dzirdējuši, ka tikko "Netflix" iznākusi aizraujošā seriāla "Stranger Things" jaunās sezonas pirmā daļa. Tajā ietverta dziesma "Running Up That Hill", kurai nu ir sniegta otrā elpa, pateicoties jaunajiem seriāla faniem. Arī es to mīlu!" raksta dziedātāja. "Milzīgs paldies visiem, kas atbalstījuši dziesmu. Ar aizturētu elpu gaidu seriāla nākamo daļu jūlijā."

Tiesa, šī nav pirmā reize, kad "Running Up That Hill" piedzīvo atkārtotu popularitātes lēcienu – iepriekš tas notika pēc 2012. gada Olimpiskajām spēlēm Londonā, kurās dziesma tika atskaņota noslēguma ceremonijā.