Pēc 16 gadu pārtraukuma jaunu albumu izdod Valdis Indrišonoks

Izdodot savu sesto mūzikas albumu ar nosaukumu "Tepat" mūziķis Valdis Indrišonoks aicina ikvienu interesentu uz atklāšanas koncertu otrdien, 6. jūnijā, pulksten 19 Ūnijas ielā 99, Rīgā. Koncertā ieeja būs par ziedojumiem.

Valdis Indrišonoks Latvijas mūzikā ir pazīstams kā pop-roka izpildītājs, kura dziesmu teksti ietver vēsti par dzīves jēgu, ticību un garīgo pasauli. Iepriekšējais albums ir izdots pirms sešpadsmit gadiem - tā nosaukums "Klusas sarunas ar Tevi" (2006), bet vēl pirms tam "Kāpēc man pieder tik daudz" (1999), "Tikai viens ceļš" (2001), "Esmu bērns Tavs" (2004), un "Vai tu nāksi līdz" (2006).

"Jaunajā mūzikas albuma galvenā vēsts ir atziņa, ka nav nepieciešams ar dažādiem rituāliem vai "pareizu" reliģisko noteikumu pildīšanu tuvoties Radītājam, jo Viņa klātbūtne un mīlestība ir pieejama mums visiem… tepat. Mums tam ir tikai jānotic un jāsper solis Viņam pretī," šādi par jauno dziesmu krājumu "Tepat" izsakās Valdis Indrišonoks.

Albuma prezentācijas koncerta iesākumā uzstāsies arī kādreizējais grupas "PeR" dziedātājs un mūzikas producents Pēteris Upelnieks, kā arī dziedātāja un komponiste Anete Kozlovska. Abi ir piedalījušies jaunā albuma tapšanā kopā ar daudziem citiem mūziķiem, kā, piemēram, basģitāristu Oskaru Sproģi, bundziniekiem Miķeli Vīti un Arti Orubu, ģitāristiem Jāni Kalniņu un Robertu Dinteru, taustiņinstrumentālistu un komponistu Mārci Jukumsonu-Jukumnieku, vijolnieci Ilzi Gagaini, kā arī vokālistēm Lindu Naudiņu, Dārtu Sedlenieci un Katrīnu Annu Pļavnieci.

Krājumā "Tepat" ir apkopotas 12 dziesmas, no kurām dažas ir tapušas pat vairāku gadu garumā. Lai arī neviena no kompozīcijām nebūtu saucama par albuma galveno dziesmu, tomēr autors īpaši izceļ "Mana rota", kura ir jaunākā no viņa sarakstītajām dziesmām, un tajā mūziķis izsaka savas ticības un pārliecības esenci.

Jaunā dziesmu krājuma māksliniecisko noformējumu ir radījusi māksliniece Lauma Palmbaha, kura ikdienā vada radošo izglītības centru "Rasas krāsas" un ir aktīva dalībniece dažādos radošos projektos. "Tepat" dziesmu grāmatiņa un disks būs kā atsevišķs mākslas darbs, kurā mūsdienīgs radošums tiek apvienots ar kompozīcijās pausto garīgo vēstījumu.

Jauno Valda Indrišonoka dziesmu krājumu "Tepat" varēs iegādāties gan klātienē 6. jūnija albuma prezentācijas vakarā, gan arī vēlāk, mūzikas un grāmatu veikalos un interneta vietnēs.