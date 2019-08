Pirmatskaņos jaundarbus ar Ziemeļlatgales tautas mūzikas motīviem

Piektdien, 23. augustā, pulksten 19.00 Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors", tiks pirmatskaņoti seši jaundarbi, kurus, iedvesmojoties no Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra rīkotajā jauno komponistu konkursā radījuši seši komponisti no Latvijas, Polijas, Izraēlas un Zviedrijas, portālu "Delfi" informē "Gora" pārstāvji.

Latvijas vadošais simfoniskais kolektīvs – Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) – šogad atjauno starptautisku jauno komponistu meistarkursu tradīciju, ko no 2002. līdz 2014. gadam kopa viens no Latvijas izcilākajiem komponistiem Andris Dzenītis, rīkojot jauno autoru plaši pieprasītus meistarkursus dažādās Latvijas pilsētās – Dundagā, Cēsīs un Mazsalacā. Nākamnedēļ, no 19. līdz 23. augustam, jauno komponistu meistarkursi notiks Rēzeknē, iesākot LNSO festivālu "LNSO vasarnīca".

Meistarkursu, kuros piedalās pavasarī izsludinātā LNSO jauno komponistu konkursa uzvarētāji, dalībnieki šogad tika aicināti iedvesmoties Ziemeļlatgales tradicionālās mūzikas senākajos slāņos – Ziemeļlatgales dziedātāju Margaritas Šakinas, Ludmilas Kokinas, Stefānijas Keišas, Broņislavas un Annas Putilovu, kā arī Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātajos tolku un kuozu bolsūs, kā arī mirušo ofīcija jeb saļmu dziedājumā. Meistarkursos seši labākie jaunie komponisti no Latvijas, Polijas, Izraēlas un Zviedrijas nedēļu dzīvos Latgalē un slīpēs prasmes pie starptautiski atzītiem pasniedzējiem – Andra Dzenīša (Latvija), Andersa Nordentofta (Dānija) un ievērojamā Marko Stropas (Itālija/Vācija).

Komponistu – Evijas Skuķes, Sabīnes Ķezberes, Armanda Aleksandravičus, Toma Belkinda (Tom Belkind), Alfrēda Himeneza (Alfred Jimenez) un Ādama Porebski (Adam Porebski) – kameransamblim radītie skaņdarbi tiks atskaņoti festivāla "LNSO vasarnīca" atklāšanas koncertā "Jānis Ivanovs un jaunie". Koncertā uzstāsies Rēzeknes kamerorķestris Jāņa Stafecka vadībā, klavesīniste Ieva Saliete, kontrabasists Mārcis Lipskis un citi atzīti Latgales mūziķi. Festivāla atklāšanas koncerta programmā līdzās Ziemeļlatgales tautasmūzikas iedvesmotajiem jaundarbiem iekļauts arī Latgales simfoniķa Jāņa Ivanova darbs "Poema luttuoso" un Latgalē dzimušā Pētera Butāna "Vox humana" ("Cilvēka balss") ar tautas dziedātājas Lienes Skrebinskas solo.

Jauno komponistu meistarklases un festivāla atklāšanas koncertu rīko Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Latgales vēstniecība "Gors" ciešā sadarbībā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu.