Pirmizrādi piedzīvos Alvja Hermaņa iestudētā opera 'Jenūfa'

Latvijas Nacionālajā operā (LNO) 23. februārī pirmizrādi piedzīvos Eiropas slavu ieguvušais Leoša Janāčeka operas "Jenūfa" iestudējums Alvja Hermaņa režijā. Hermanis pats veidojis arī šī iestudējuma scenogrāfiju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Hermaņa iestudējuma pirmizrāde notika 2014. gadā Briseles opernamā "La Monnaie". Uzvedums tapa sadarbībā ar "Teatro Communale di Bologna". Krāšņo iestudējumu augstu vērtēja gan kritika, gan skatītāji. Latvijas Nacionālās operas iestudējumā tiks izmantotas oriģinālās dekorācijas, rekvizīti un kostīmi, kas radīti "La Monnaie" operas darbnīcās, portālu "Delfi" informē LNO pārstāve Irbe Treile.

Alvis Hermanis Leoša Janāčeka šedevrā īpaši izceļ Centrāleiropas reģiona kultūrai raksturīgo etnogrāfisko krāšņumu, Morāvijas kolorīta izspēlē nezaudējot Jenūfas dzīves drāmai tik raksturīgo dramatisko spriedzi. Pēc Gabrielas Preisovas drāmas "Viņas pameita" veidotā "Jenūfa" ir čehu komponista Leoša Janāčeka slavenākā opera. Tā pirmizrādīta 1904. gadā Brno; Latvijas Nacionālajā operā šis būs jau trešais "Jenūfas" iestudējums.

Skaudrais stāsts par godu un negodu, par mīlestību, noziegumu un piedošanu atklāj baisus notikumus kādā Morāvijas ciematiņā. Jenūfa gaida bērnu no bezatbildīgā un grādīgus dzērienus cienošā Števas. Arī Števas brālis Laca mīl Jenūfu, tomēr, neguvis viņas pretmīlu, greizsirdības lēkmē ar nazi sakropļo Jenūfai seju, lai brālis uz to nekad vairs neskatītos. Kad Jenūfa atzīstas Ķesterienei, kādas attiecības viņu saistījušas ar Števu, pamāte dara visu, lai noslēptu negodu no kaimiņiem. Centienos netraucēt Lacam ņemt Jenūfu par sievu, Ķesteriene slepus noslīcina Jenūfas jaundzimušo bērnu. Vai ir iespējams piedot nepiedodamo?

"Iestudējot šo operu, būtiska uzmanība tika pievērsta Janāčeka stila interpretācijas niansēm. Iedziļinoties valodas, melodikas un ritma struktūru uzbūves attiecībās, operas iestudēšanas procesā esam ieguvuši jaunu pieredzi. Emociju gamma sniedzas no trausli intīmas un introvertas eksaltācijas līdz dramatiski sakāpinātam un klaji kliedzošam jūtu izvirdumam. Šis noteikti ir mākslas darbs, kas liek domāt un just, atstājot dziļu un neizdzēšamu pēcgaršu," saka diriģents un iestudējuma muzikālais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš.

Iestudējuma radošajā komandā darbojās videomāksliniece Ineta Sipunova, horeogrāfe Alla Sigalova, kostīmu māksliniece Anna Votkinsa, gaismu mākslinieks Gļebs Fiļštinskis. Latvijas Nacionālajā operā "Jenūfu" iestudē muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš un režisora asistente Marielle Kāna. Titullomā – Dana Bramane un Inna Kločko. Lomās – Helēna Zubanoviča, Eliška Veisova, Andris Ludvigs, Raimonds Bramanis, Artjoms Safronovs un citi. Iestudējumā piedalās arī sešpadsmit Latvijas Nacionālā baleta mākslinieces un Rīgas Baleta skolas audzēknes, kā arī Latvijas Nacionālās operas koris.

Opera "Jenūfa" šosezon tiks izrādīta tikai piecas reizes – 23., 26. un 28. februārī, kā arī 5. un 7. maijā. Sarunas pirms pirmizrādes par operu "Jenūfa" notiks 20. februārī pulksten 18.30 Latvijas Nacionālās operas Jaunajā zālē.