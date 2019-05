'Positivus' viesi 'The 1975' saņem divas prestižās 'Ivor Novello' balvas

Grupa "The 1975", kas šovasar uzstāsies Salacgrīvā, "Positivus" festivālā, saņemusi divas prestižās "Ivor Novello" balvas, kas ir viens no augstākajiem novērtējumiem britu ierakstu industrijā.

Grupa saņēmusi balvu kā labākie dziesmu autori par sava albuma "A Brief Inquiry Into Online Relationships" dziesmām, kā arī balvu par labāko mūsdienu dziesmu – "Love It If We Made It".

Grupas daiļrade novērtēta kā "drosmīga, trausla un atbruņojoši godīga vienlaikus – spilgts šī laikmeta atspulgs. Šis dziesmas ir kā mūsdienu pasaules kvintesences momentuzņēmums, kurā redzami visi mūsdienu dzīves emocionālie sarežģījumi, tomēr ar pazīmēm, ka šis būs darbs, kas stāvēs pāri laikam."

Balvu par muzikāli vai tekstuāli labāko dziesmu saņēma dziesminieks Bens Hovards par "Nica Libres at Dusk" no viņa albuma "Noonday Dream".

Labākā albuma balvu saņēmusi Bristoles jaunā pankroka grupa "Idles" par plati "Joy As An Act of Resistance".

Savu sesto "Ivor Novello" balvu saņēma grupas "Radiohead" ģitārists Džonijs Grīnvuds par skaņu celiņu Pola Tomasa Andersona filmai "Phantom Thread". "Bat fo Lashes" savukārt godalgota par skaņu celiņu "BBC/Netflix" drāmai "Requiem".

Līdzās iepriekšējā gada labākajiem mūzikas ierakstiem, kas izdoti Lielbritānijā, balvas tiek pasniegtas arī citiem sasniegumiem. Īpašo starptautisko balvu saņēmusi amerikāņu dziedātāja Meraija Kerija, savukārt par panākumiem ārpus Lielbritānijas balva piešķirta hardroka dinozauriem – "Deep Purple" otrajam sastāvam (Mark II). Par īpašiem nopelniem britu mūzikā šogad godināts Ričards Eškrofts gan kā solomākslinieks, gan grupas "The Verve" līderis. Savukārt dziedātāja Dido, kura pēc sešu gadu pārtraukuma laidusi klajā jaunu albumu, tikusi pie balvas par izcilu dziesmu kolekciju.

Plašāk par visiem uzvarētājiem – "Ivor Novello" mājaslapā.

Britu komponista un aktiera Aivora Novello vārdā nosauktās balvas britu ierakstu industrijā piešķir par izcilu veikumu dziesmu autoriem un komponistiem. Balvas tiek pasniegtas kopš 1956. gada.