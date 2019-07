Šogad aprit 30 gadi kopš dibināta grupa "Prāta vētra". Lai gan vienīgajā šīs vasaras koncertā Latvijā, kas notiks sestdien, 20. jūlijā, Liepājā, ir plānotas svinības, tomēr grupa vairījusies visa gada garumā kaut kā īpaši to atzīmēt. To, ka nevēlas savu jubileju izmantot marketinga nolūkos, "Prāta vētras" puiši pauda jau pērn, kad viesojās "Delfi TV ar Jāni Domburu". Sagaidot sestdienas koncertu, piedāvājam atskatīties uz grupas teikto pirms gada – par sajūtām apaļo gadadienu sagaidot un to kā saglabāt jauneklīgu azartu muzicējot.

"Man nekad nav paticis redzēt afišas – man tur tik un tik gadu, vai tik daudz gadu uz uz skatuves. Tas ir tik banāli un lieki..," saka Māris Mihelsons.

"Tomēr cik interesanti, cik ļoti šie jubilejas koncerti un turnejas uzrunā cilvēkus. Parasti tās ir ļoti labi apmeklētas," papildina Renārs Kaupers.

Grupa enerģiju smeļas no sadarbības ar jauniem mūziķiem. Līdz šim jaunākā albuma "Par to zēnu kas sit skārda bungas" (2018) gadījumā tie zviedru producenti Povels Olsons un Deivids Larsons. "Viņi pienes savu šīs dienas redzējumu," saka Mihelsons.

Filmā "Prāta vētra: Starp krastiem" Kaupers, atskatoties uz jaunības izdarībām, saka "cik daudz tur ir "vētras" un cik maz tur ir "prāta" ". Sarunā ar Jāni Domburu viņš saka, ka "prāta" daļa paliek arvien lielāka, bet vētra jākultivē apzināti. Bundzinieks Kaspars Roga gan piebilst, ka reizēm, īpašos gadījumos "vētra" atgriežas. Viņš arī saka, ka klubu koncertos "iespēja manevrēt" ir daudz lielāka, nekā lielos koncertos.

Jau ziņots ,ka grupas "Prāta vētra" vienīgais šīs vasaras koncerts Latvijā notiks 20. jūlijā Liepājā. Koncerta īpašie viesi būs grupas "Instrumenti" un "Mazais princis", kā arī dziedātāja Aija Andrejeva. Koncerts šobrīd ir izpārdots.

