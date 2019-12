25 gadus pēc pirmās izdošanas, publicēts jauns dziedātājas Meraijas Kerijas populārā Ziemassvētku hita "All I Want For Christmas Is You" video, raksta ārvalstu mediji.

"Mēs gribējām radīt modernu klasiku," videotiešraidē "Youtube" pirms dziesmas pirmizrādes sacīja Kerija. "Tas savā ziņā ir kaut kas pretējs oriģinālajam video." Ja 1994. gadā tapušais līdzinās omulīgam mājas video, tad jaunais klips ir nevainojami noproducēts šovs ar slidojošu Ziemassvētku vecīti, dažādos krāšņos tērpos ģērbtiem dejotājiem un baltai pasakai līdzīgām dekorācijām.

Neskatoties uz to, ka šogad aprit 25 gadi kopš dziesma pirmo reizi ieskanējās radiostacijās, tā joprojām ir viens no spēlētākajiem un komerciāli veiksmīgākajiem Ziemassvētku hitiem.

"The Economist" 2016. gadā lēsa, ka dziedātāja ar šo vienu singlu ir nopelnījusi vairāk nekā 60 miljonus ASV dolāru. Un, līdz ar jaunā klipa publicēšanu, dziesmas popularitāte un nopelnītie miljoni turpina augt.

Tāpat šogad Ziemassvētku laikā tapusi mini dokumentālā filma par hita "All I Want For Christmas Is You" tapšanu – "Mariah Carrey is Christmas", kas atklās gan dziesmas sacerēšanas, gan oriģinālā videoklipa tapšanas aizkulises.