Radio NABA svinēs 16. dzimšanas dienu ar trim koncertiem

Ar trim koncertiem Lielajā ģildē 5. decembrī savu 16. jubileju svinēs Latvijas Radio 6 – LU Radio NABA. Lielajā zālē koncertēs Radio NABA tuvi mākslinieki – "Amorālā psihōze", "Das Sonntags Legion" un Sniedze Prauliņa, bet koncerta noslēgumā plates griezīs daudziem klausītājiem labi pazīstamie Radio NABA dīdžeji un mūzikas instruktori, portālu "Delfi" informē radio NABA pārstāvji.

Radio NABA svētku programmas laikā Lielajā ģildē grupa "Amorālā psihōze" prezentēs savu jaunāko albumu "Piena ceļš". Kaut arī grupas "Amorālā psihōze" pirmsākumi meklējami jau 20. gadsimta 80. gadu beigās, šis ir tikai otrais grupas albums. "Mūzika ārpus laika un telpas, kurā nenoliedzami var saklausīt drosmīgākās un radošākās 20. gadsimta rokmūzikas un džeza noskaņas," ierakstā dzirdamo mūziku raksturo izdevēji. Albums izdots mūzikas izdevniecības "Jersika Records" paspārnē, un tā tapšanā piedalījušies tādi Latvijas neatkarīgās mūzikas vidē labi zināmi mūziķi kā Raimonds Lagimovs (Dambis), Ivo Stankēvičs (Skrips), Jānis Burmeisters, Didzis Erra, Sniedze Prauliņa, Kaspars Putriņš un Santa Miščenkova.

Vakara otrajā daļā uzstāsies Sniedze Prauliņa un muzikālā apvienība "Das Sonntags Legion". Sniedze Prauliņa apguvusi flautas spēli Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, dziedājusi vokālajā ansamblī "Anima Solla", koros "Ave Sol" un "Mūza", pašlaik piedalās muzikālajā apvienībā "Jūk" un uzstājas kā solo māksliniece. Pērn talantīgā mūziķe izdevusi albumu "Inkrustācijas". 2017. gadā Radio NABA gada Top 100 Sniedzes Prauliņas kompozīcija "All the Stars" ieguva augstāko pozīciju starp latviešu māksliniekiem, ierindojoties topa otrajā vietā. Savukārt psihedēliskā folka apvienībai "Das Sonntags Legion" šis būs vienīgais koncerts, jauno plati "Gute Nacht In The Middle Of The Sea" gaidot. Grupā spēlē mūziķi no apvienībām "Soundarcade", "S.I.L.S", "Backflow", "Inokentijs Mārpls", "Tesa", "Silards", "Versus" un "PND".

Koncertā gaidāmi muzikāli pārsteigumi un viesmākslinieki.

Svētku lielkoncerta sākums precīzi pulksten 19.00, ierašanās no pulksten 18.00. Koncertprogramma norisināsies Lielās ģildes Lielajā zālē ar numurētām sēdvietām. Savukārt noslēgumā Minsteres zālē būs dzirdamas DJ un Radio NABA mūzikas programmas, pasākumā darbosies bufetes.

Iesildīties pasākumam palīdzēs svētku tiešraides koncertprogramma Radio NABA ēterā. 1. decembrī, visas dienas garumā no pulksten 9.00 līdz pulksten 23.00 Radio NABA programmā būs dzirdami studijas koncerti, ētera instruktori, tosti un apsveikumi. Tāpat šajā dienā finālu piedzīvos Radio NABA izsludinātais fotokonkurss "Sakari", atklājot labāko darbu ceļojošo izstādi "16x16".