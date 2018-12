Radīts jauns elektroniskajai mūzikai veltīts projekts 'Signāls'

Kaņepes Kultūras centrā sāksies jauns projekts "Signāls", kura mērķis ir nodrošināt platformu dažādu elektroniskās mūzikas eksperimentu attīstībai un jaunradei. Tā ietvaros notiks īpaši DJ seti, lekcijas, darbnīcas, koncerti un cita veida aktivitātes, portālu "Delfi" informē Kaņepes Kultūras centra pārstāve Anna Luīze Pētersone.

"Manuprāt, elektroniskās mūzikas māksliniekiem, DJ un organizatoriem pietrūkst vienotības, kā arī jaunajiem censoņiem trūkst atbalsta, motivācijas un vietas, kur izpausties. Ceru, ka šis palīdzēs izglītot un iedvesmot tos, kas patiešām grib izpausties šajā lauciņā. Tā būs iespēja satikties, mācīties vienam no otra un nozares speciālistiem," stāsta projekta vadītājs Vadims Pitlans.

Projektā piedalīsies pieredzējuši industrijas pārstāvji no Latvijas un viesi no Apvienotās Karalistes, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas. Decembra pirmie notikumi sāksies ar latviešu sintīpopa izpildītājas MNTHA koncertu piektdien, 14. decembrī, kā arī turpināsies ar pieredzējušā lietuviešu dīdžeja LSAR uzstāšanos. Savukārt sestdien, 15. decembrī, no pulksten 13.00 notiks plašu tirdziņš un 15.00 – neformāla diskusija par naktsdzīvi divās daļās. Pirmajā daļā būs saruna ar industrijas veterāniem Jāni Kraukli un Mixmaster AG par elektroniskās mūzikas aizsākumiem un DJ kultūru Latvijā. Otrajā daļā sarunā ar Madis Nestor (Igaunija, Biit.Me), Šarūnas Simaitis (Lietuva, klubs Lizdas) un Elviss Zants (Latvija, ONE ONE) apspriedīs Baltijas valstu kopīgo un atšķirīgo naktsdzīves kultūrā.

Tāpat projekta ietvaros ir tapis jauns raidījums "Signāls", kuru klausīties ir iespējams katru otro ceturtdienu, pulksten 22.00, radiostacijā "Radio Naba". Raidījumu vada Vadims Pitlans (TRASHY KID) un tajā tiek sniegts ieskats dažādu stilu mūsdienu elektronikā, veikti pašmāju un kaimiņvalstu pirmatskaņojumi, veiktas sarunas ar dīdžejiem, producentiem un pasākumu organizētājiem.