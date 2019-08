Raimonds Tiguls un Rīgas Doma zēnu koris izziņo koncertus 'Rīta un vakara dziesmas'

Komponists Raimonds Tiguls kopā ar izcilu mūziķu instrumentālo grupu un Rīgas Doma zēnu koris Mārtiņa Klišāna vadībā šogad klausītājus priecēs ar koncertu "Rīta un vakara dziesmas" Rīgas Domā un Latvijas lielākajās koncertzālēs, portālu "Delfi" informē "Positivus Music" pārstāvji.

Koncertu programmā būs iekļauti gan jauni skaņdarbi, gan vairākas komponista Dziesmu svētkos jau skanējušas un tautā iemīļotas dziesmas "Lec, Saulīte" un "Dod, Dieviņi". Pateicoties kopprojektam, minētās dziesmas pirmo reizi tiks izdotas arī ierakstā zēnu kora izpildījumā.

Par gaidāmo programmu komponists Raimonds Tiguls saka: "Šī koncertprogramma man ir īpaša, jo savus pirmos soļus mūzikā sāku dziedot zēnu korī. Nedaudz bērnības atmiņu un saviļņojums, dzirdot savas dziesmas, izpildām mūsu Rīgas Doma zēnu korim.

"Noskaņa, emocija, iedvesma, miers un harmonija. Komponists un lieliski izpildītāji, kuri neprasa komentārus. Mūzika, kas uzrunā jūs no Dziesmu svētku estrādes un koncertzālēm visā pasaulē. Skanējums, kas raksturīgs vienīgi Rīgas Doma zēnu korim", par projektu saka kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents Mārtiņš Klišāns.

Gaidāmie koncerti 2019. gada nogalē:

18. novembris - "Siguldas Devons"

8. decembris - Latgales vēstniecība "Gors", Rēzekne

11. decembris - "Lielais Dzintars", Liepāja

15. decembris - "Latvija", Ventspils

21. decembris - Vidzemes koncertzāle "Cēsis"

23. decembris - Rīgas Doms



Rīgas Doma zēnu koris ir dibināts 1950. gadā un pirms 25 gadiem, izveidojoties Rīgas Doma kora skolai, ir Jāņa Erenštreita vadītā Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas zēnu kora tradīciju turpinātājs. Kopš 1998. gada kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents ir Mārtiņš Klišāns.

Rīgas Doma zēnu koris ir viens no visaktīvāk koncertējošiem kolektīviem. 2001. gadā tas tika novērtēts ar Lielo Mūzikas balvu. Pēc tam vairākas reizes RDZK ir ticis nominēts šim augstajam mūzikas novērtējumam, kā arī mūzikas ierakstu Gada balvai, bet saņēmis to ir par Uģa Prauliņa un RDZK projektu "Odi Et Amo". Jau turpat divus gadu desmitus koris aktīvi iesaistīts vairākos Latvijas Nacionālās operas iestudējumos, ir piedalījies arī dramatisko teātru un pat baleta izrāžu muzikālajā noformējumā.

Pēdējā desmitgadē koris uzstājies daudzās pasaules koncertzālēs, t.sk. Alberhollā Londonā un labākajās Japānas koncertzālēs, sniedzis koncertus bijušajam ASV prezidentam Barakam Obamam un viņa 400 viesiem Baltajā namā, Lietuvas un Somijas valstu prezidentiem Viļņā un Helsinkos.

Raimonds Tiguls ir komponists, ambientās mūzikas un elektroniskās mūzikas autors un producents. Saņēmis vairākas Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas — 2006. gadā nominācijā "Labākais mūsdienu tautas mūzikas albums" (par albumu "Zils. Balts. Zaļš."), savukārt nominācijā "Labākais instrumentālās, filmu vai teātra mūzikas albums" saņēmis balvu gan 2006. ("Zils. Balts. Zaļš."), gan 2003. gadā par albumu "Bay Lounge". Vairāku populāru Dziesmu un deju svētku skaņdarbu mūzikas autors. Kā viens no karjeras spilgtākajiem panākumiem jāpiemin 2018. gadā skaņdarba "Moonlight Sound Design" atskaņošana, Carnegie Hall, Ņujorkā ar komponista piedalīšanos.