Reperis Kurts izziņo koncerttūri 'Laikā'

Šoruden pēc daudzu gadu pārtraukuma pie klausītājiem visā Latvijā ar koncerttūri dosies viens no pašmāju hip-hopa mūzikas celmlaužiem – Kurts. Koncerttūres "Laikā" ietvaros septembrī un oktobrī plānoti 4 Kurta koncerti lielākajās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Valmierā, Liepājā un Rīgā.

Koncertprogramma ar zīmīgu nosaukumu “Laikā” ir muzikāls ceļojums Kurta daiļradē no hip hop mūzikas aizsākumiem Latvijā 2000. gadu sākumā līdz mūsdienām. Koncertos izskanēs gan leģendārās repa apvienības "S’T’A" dziesmas un skaņdarbi no Kurta pirmā soloalbuma “Pilsētas leģendas”, gan Kurta jaunākā albuma “Laikā”, kas šogad saņēma Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta Mikrofons” kategorijā “Hip-hopa mūzikas albums” un tika atzīts par aizvadītā gada labāko hip-hopa ierakstu.

“Šī vasara hip-hopa mūzikas jomā bijusi pasākumiem, koncertiem un emocijām piesātināta, un ļoti gribas, lai hip-hopa uzvaras gājiens, skanot dažādās koncertvietās visā Latvijā, turpinātos arī rudenī. Savus klausītājus solokoncertā neesmu saticis jau labu laiku, tāpēc ar nepacietību gaidu atkalredzēšanos. Koncertprogramma “Laikā” būs kontrastiem bagāta gan tajā iekļauto dziesmu satura, gan muzikālā skanējuma un arī viesmākslinieku ziņā – gluži tāpat kā visa mana daiļrade, kas nu jau iestiepusies divos gadu desmitos,” par koncerttūri stāsta Kurts.

Kurta koncerti izskanēs 2. septembrī “Melno Cepurīšu Balerijā” Jelgavā, 9. septembrī “Multiklubā” Valmierā, 17. septembrī klubā “Cukurfabrik” Liepājā un 8. oktobrī klubā “One, One” Rīgā.

Kurts ir viens no Latvijas hip hop mūzikas žanra pionieriem līdzās tādiem zināmiem pašmāju repa vecmeistariem kā Ozols, Gustavo u. c. Kurts plašāku atpazīstamību guva 2000. gadu sākumā ar grupu "S’T’A", kura mūzikas tirgu satricināja ar dziesmām “Labais puika”, ”Manas pilsētas skati” u. c. 2006. gadā iznāca Kurta soloalbums “Pilsētas leģendas”, kas tapa sadarbībā ar DJ Krii. 2007. gadā Kurts izveidoja starptautisku hip-hopa mūziķu apvienību SEKKTA. Hip-hopa mūzikas fanu sirdis Kurts iekarojis gan ar tehnisko izpildījumu, gan jēgpilnajiem vēstījumiem, kas caurauž viņa dziesmas. 2021. gada rudenī iznāca fanu ilgi gaidītais Kurta otrais soloalbums “Laikā”, kurā iekļautas 12 Kurta dziesmas.