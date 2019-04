Rīgā atgriežas henga bungu duets 'Hang Massive'

Otrdien, 9. aprīlī, koncertzālē "Palladium" ar programmu "Luminous Emptiness" uzstāsies pasaulslavenais henga duets "Hang Massive", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

Britu-zviedru grupa "Hang Massive" ir pasaulē vispazīstamākie henga un henga bungu mūziķi, kuri iepriekš jau snieguši koncertus Kongresu namā un Lielajā ģildē. Šoreiz viņi izpildīs gan jau zināmus skaņdarbus, gan arī kompozīcijas no sava pēdējā albuma "Luminous Emptiness". Grupa katru uzstāšanos papildina ar jauniem elementiem, un šoreiz sfērisko instrumentu skaņas pavadīs īpašas vizualizācijas.

"Hang Massive" ir drosmīgi improvizatori un vienlaikus pārliecināti profesionāļi, kuri smalki jūt telpas enerģētiku un uzlādē koncertā klātesošos ar pareizajām vibrācijām. Viņu mūziku par vienlīdz interesantu uzskata gan nelielais cilvēku loks, kuri jau sen aizraujas tieši ar henga bungām, gan tie, kuri apmeklē plašus pasākumus, piemēram, Milānas Augstās modes nedēļu, raksta koncerta rīkotāji no "Trade Hub Productions".

Henga skanējums var atgādināt gan arfu un kristāla ērģeles, gan klavieres un ģitāru, zvaniņus un pat cilvēka balsi – tas atkarīgs no tā, vai to spēlē ar pirkstu galiem, plaukstām vai to malām. Unikālais sitaminstruments sastāv no divām savienotām metāla pussfērām, un to dēvē arī par henga bungām vai rokas bungām.

Biļetes uz koncertu iegādājamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.