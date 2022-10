Rīgā uzstāsies akustiskās ģitārspēles virtuozs Tomijs Emanuels

VEF Kutūras pilī 17. oktobrī uzstāsies izcilais akustiskās ģitārspēles virtuozs Tomijs Emanuels c.g.p. (sertificēts ģitārists).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta koncerta rīkotāji no "Trade Hub Productions": "Jūs gaida muzikālas baudas un dzirkstoša prieka stundas. Emanuela pirksti neticamā ātrumā ņirb pa stīgām, sagriežot krāsu un skaņu virpuli." Viņa ģitārspēli augstu vērtē gan ģitārspēles profesionāļi, gan ikdienas mūzikas cienītāji, kā, piemēram, par viņu saka Ēriks Kleptons: "Tomijs ir vislabākais ģitārists, kas jebkad ir dzirdēts".

"Galvenā ir mūzikas izjūta", saka Tomijs Emanuels. "Tai ir jāliek mums just. Es joprojām spēlēju pats sev. Ziniet kāpēc? Jo es secināju, ja tas, ko daru patīk man pašam, tad es esmu visai pārliecināts, ka tas patiks arī jums. Un runa te nav par augstprātību. Tā vienkārši ir kvalitātes kontrole".

Tomijs Emanuels sāka spēlēt četru gadu vecumā, kad viņu ņemt ģitāru rokās iedrošināja kāds cits ģitārspēles virtuozs, nelaiķis Čets Atkinss. Emanuels profesionālo karjeru uzsāka sešu gadu vecumā, apbraukājot Austrāliju kopā ar ģimenes grupu . Šo gadu laikā ar savu talantu Emanuels ir iekarojis ne tikai dzimto Austrāliju, bet arī miljoniem pielūdzēju visos kontinentos, vēsta organizatori.

Pats Tomijs savu spēles manieri sauc vienkārši – par pirkstiņstilu. Tas nozīmē, ka ģitārists spēlē uz instrumenta vienlaicīgi gan pavadījumu, gan melodiju (līdzīgi kā pianists spēlē klavieres). Ģitārists vienlaikus ir arī lielisks bundzinieks un mēdz uzdziedāt, un reizumis ar fantastisku veiklību pārslēdzas no stīgām uz bungošanu, nezaudējot dziesmas ritmu un plūdumu.

Karjeras laikā Tomijs Emanuels ir muzicējis kopā ar tādiem izciliem mūziķiem kā Čets Atkins, Ēriks Kleptons, Sers Džordžs Martins, Henks Mārvins, Džo Velšs, Stīvijs Vonders, Noukijs Edvards no The Ventures, Less Pols, Kīts Urbans, un arī ar Leksingtonas, Dortmundas un Rietumaustrālijas simfoniskajiem orķestriem. Kā arī spēlējis Sidnejas 2000. gada Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā.

Kopš 1984. gada Tomijs Emanuels daudzkārt ir saņēmis dažādas mūzikas balvas un labākā ģitāristu titulus gan dzimtajā Austrālijā, gan ārvalstīs, divas "Grammy" nominācijas; izdevis daudzus mūzikas albumus.