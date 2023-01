Rīgā uzstāsies britu rokgrupa 'Asking Alexandria'

Rīgā, koncertzālē "Palladium", 27. jūnijā sava jaunākā albumu "See What's on the Inside" turnejā uzstāsies roka kvintets "Asking Alexandria" no Lielbritānijas. Tā būs pirmā reize, kad apvienība viesosies Baltijā, portālu "Delfi" informē koncertaģentūras "Ltips Agency" pārstāve Līva Toniņa.

Grupas pašreizējais galvenais ģitārists un fona vokālists Bens Brūss sāka strādāt pie "Asking Alexandria" mūzikas 2006. gadā, bet debijas albumu "Stand Up and Scream" grupa izdeva 2009. gadā. Tam turpmāko 13 gadu laikā sekojuši vēl septiņi.

"Grupas muzikālais stils ir daudzšķautnains, taču pārsvarā tiek pieskaitīts pie tādiem novirzieniem kā metālkors, posthārdkors, smagais metāls un "screamo"," vēsta Toniņa.

Pēc dažām sastāva maiņām šobrīd kvintets atgriezies savā sākotnējā formā – Bens Brūss (ģitāra, fona vokāls), Denijs Vorsnops (vokāls), Džeimss Kasellss (bungas), Kamerons Lidels (ģitāra) un Sems Betlijs (basģitāra). Tādējādi esot izdevies "nonākt pie skaidrības un atsvaidzināt māksliniecisko mērķtiecību", grupu citē koncerta rīkotāji.

Jaunākajam albumam "See What's on the Inside" (2021) grupa iedvesmu smēlusies no roka un metāla klasiķiem "Led Zeppelin", "Metallica", "AC/DC", "Queen". Savulaik ģitārists Bens Brūss paskaidrojis, ka viņam un citiem grupas dalībniekiem nepatīk sacerēt tādu mūziku, kas no albuma uz albumu skan vienādi, tāpēc laika gaitā viņu mūzikas stils ir mainījies.

Vairāk nekā 10 gadu laikā "Asking Alexandria" sasnieguši dažāda mēroga panākumus, divi singli sasnieguši "zelta" statusu un trīs albumi pēc kārtas, kas iekļuvuši "Billboard Top 10" — "Reckless & Relentless" (2011), "From Death to Destiny" (2013) un "The Black" (2016).

Grupa ar turnejām paviesojušies piecos kontinentos, kā arī uzstājusies gan ar "Guns N' Roses" un "Green Day," gan "Avenged Sevenfold", "Alice In Chains" un "Slipknot".

Biļešu tirdzniecība uz koncertu Rīgā uzsākta no 27. janvāra.