Rotko kapelas jubileju Hjūstonā svinēs ar latviešu džeza koncertu

Šogad 50 gadu jubileju atzīmē Rotko kapela Hjūstonā, Teksasā, ASV. Tam par godu organizēta īpaša mākslas programma internetā, kuras centrālais notikums 11. martā būs Māra Briežkalna kvinteta koncerts "Rothko in Jazz".

Kā informē projekta veidotāji, koncerta videoieraksts tapa šā gada februārī Latvijas Radio 1. studijā, bet 11. martā pulksten 18 (pēc Latvijas laika – 12. martā pulksten 02.00) galarezultātu novērtēs džeza, Rotko daiļrades un vispār augstvērtīgas mākslas cienītāji visā pasaulē, vērojot to Rotko kapelas piedāvātā tiešsaistē interneta servisā "Vimeo".

Tiešsaiste būs bezmaksas ar iespēju ziedot, un līdz pat sākuma laikam iespējams piereģistrēties Rotko kapelas mājaslapā.

Pirms "Rothko in Jazz" videoieraksta pārraidīšanas 11. martā uzrunu skatītājiem teiks Marka Rotko dēls Kristofers. Pēcāk koncerta ieraksts būs skatāms arī Rotko kapelas interneta arhīvā.

Rotko kapelā regulāri notiek mākslas izstādes, semināri, izrādes, koncerti un citi pasākumi. To 1971.gadā dibināja mākslas mecenāti Džons un Dominika de Menili, un kapelā pastāvīgi apskatāmas arī Marka Rotko gleznas. Gleznainā Hjūstonas muzeju un citu kultūras iestāžu rajonā atrodamās ēkas forma veidota kā astoņstūris, kas aizgūts no grieķu krusta, un kapelas noformējumu lielā mērā noteica pats Marks Rotko. 2000.gadā Rotko kapela tika iekļauta ASV Vēsturisko vietu nacionālajā reģistrā.

Latviešu džeza mūziķu koncerts Rotko kapelas jubilejas programmā iekļauts sadarbībā ar Ārlietu padomi Hjūstonā un Latvijas goda konsulātu Teksasā. Ideja par "Rothko in Jazz" iekļaušanu Rotko kapelas svinībās radās Ārlietu padomes attīstības procesu vadītājai Sandijai Bajo, kura ir ASV latviete.

"Pirms trim gadiem man bija liels prieks klātienē izbaudīt Māra Briežkalna kvinteta programmu "Rothko in Jazz" Mihaila Barišņikova Mākslas centrā Ņujorkā," stāsta Sandija Bajo. "Tajā brīdī sapratu, ka viss ir lieliski savienojams kopā – ir Rotko daiļradei veltīta latviešu mūziķu koncertprogramma un Hjūstonā, kur dzīvoju un strādāju es, ir Rotko kapela. Bija plānots, ka Hjūstonā koncerts notiks pērn, taču visiem zināmu iemeslu dēļ plāni tika pamainīti un "Rothko in Jazz" tika iekļauts kapelas 50 gadu jubilejas programmā, kas tiek organizēta virtuālajā vidē."

Sandija Bajo neslēpj, ka allaž ir īpaši priecīga veicināt ASV ar Latvijas vārdu saistītus kultūras un citu sfēru projektus, par ko saņemta arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atzinība. Viens no lielākajiem šādiem projektiem bija Niagāras ūdenskrituma izgaismošana Latvijas karoga krāsās par godu mūsu valsts simtgadei. Tagad viņa Hjūstonas un Teksasas kultūras mīļiem vēlas parādīt Rotko tiešo saistību ar Latviju. "Rotko vārds šeit ir labi zināms un kapela tiek ļoti labi apmeklēta," turpina Sandija. "Taču gandrīz neviens nezina, ka Rotko ir nācis no Latvijas. Vēlos šo situāciju labot. "Rothko in Jazz" ir ļoti skaists veids, kā šo informāciju uzskatāmi pasniegt. Turklāt noteikti sagaidīsim arī brīdi, kad Māra Briežkalns kvinteta koncerts Hjūstonā varēs notikt klātienē. Es ļoti ceru, ka tas notiks jau šā gada 18. novembrī, kas atkal būtu lieliska saikne ar Latviju."

Foto: Vida Press

"ASV un Latvijas attiecības tiek stiprinātas jēgpilnā kultūras apmaiņā," uzsver Latvijas goda konsuls Teksasā Pēteris Ragaušs. "Kā Goda konsuls es atbalstu pēc iespējas vairāk Latvijas atpazīstamību veicinošas kultūras un biznesa aktivitātes, lai radītu amerikāņu auditorijā arī turpmāku interesi par Latviju. Gaidāmais koncerts izgaismos amerikāņiem Latvijas vārdu visaugstākajā līmenī, ar Rotko gleznām un labākajiem Latvijas džeza mūziķiem radot pasaules klases audiovizuālo koncertu. Tas stundu ilgās, majestātiskās svinībās pirmoreiz savienos Rotko kapelas kopienu un daudzos tās sekotājus ar latviešu diasporu visā ASV. Šo notikumu pamanījusi arī amerikāņu mākslas pasaule, jo šo koncertu savā interneta lapā reklamē arī slavenā "Pace Gallery" Ņujorkā."

"Jau 50 gadu Rotko kapela kalpojusi gan kā vieta pārdomām un apcerīgumam, gan kā pulcēšanās vieta, kurā tiek runāts par cilvēktiesību un sociālā taisnīguma jautājumiem," saka Rotko kapelas izpilddirektors Deivids Leslijs. "Ir pagodinoši izcelt dienasgaismā Marka Rotko Latvijas saknes un nosvinēt kapelas jubileju, piedāvājot publikai unikālo programmu "Rothko in Jazz" Māra Briežkalna kvinteta izpildījumā. Rotko kapela vienmēr bijusi gan lokāla, gan globāla organizācija, un ar šo sadarbību tiek turpinātas tās starptautiskās attiecības."

Atgādinām, ka "Rothko in Jazz" ir Latvijā tapis unikāls projekts, kam iedvesma rasta mākslinieka Marka Rotko darbos. Skaņdarbus tam radījuši ievērojami latviešu komponisti: Lolita Ritmanis, Ēriks Ešenvalds, Arturs Maskats, Rihards Dubra, Pēteris Vasks, Jēkabs Jančevskis, Vilnis Šmīdbergs, Jēkabs Nīmanis, Georgs Pelēcis un Raimonds Pauls.

Projekta pamatā ir mūzikas un mākslas darbu sinerģija, tādēļ katra no desmit džeza kompozīcijām saskaņota ar konkrētu Marka Rotko mākslas darbu. Tie visi tapuši laika posmā no 1945. līdz 1969. gadam, kas ir vēlīnais, abstraktā ekspresionisma posms mākslinieka daiļradē. Pats meistars savu darbu noskaņu dēvējis par "dvēseļu stāvokļu portretējumiem". Komponistu radītās tēmas aranžējuši Māra Briežkalna kvinteta mākslinieki.

"Rothko in Jazz" pirmatskaņojums notika 2015. gadā Džona F. Kenedija Skatuves mākslas centrā, Vašingtonā, ASV. Pēcāk programma tika atskaņota arī Mihaila Barišņikova Mākslas centrā Ņujorkā, Londonas Džeza festivālā un Briseles mākslas centrā "Bozar", kā arī tika izdota CD formātā. Tagad Rotko kapelas jubilejas vajadzībām veikts muzikāli rekonstruēts tās videoieraksts, bet novembrī plānots šo programmu izpildīt arī klātienes koncertā Hjūstonā.

Māra Briežkalna kvinteta sastāvā muzicē: Māris Briežkalns (bungas), Viktors Ritovs (taustiņinstrumenti), Raimonds Macats (čells, mutes harmonikas, taustiņinstrumenti), Kristaps Lubovs (saksofons) un Andris Grunte (kontrabass).