Sākas 24. Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls

Vasaras izskaņā, no 19. augusta līdz 11. septembrim, Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" un tā mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais klausītājus aicina uz 24. Starptautisko Garīgās mūzikas festivālu.

Kā "Delfi" informē kora "Latvija" pārstāvji, šogad festivāls pulcēs trīs Latvijas spožākos orķestrus un viesmāksliniekus no tuvākām un tālākām Eiropas valstīm. Festivālā izskanēs vairāki Latvijas un pasaules pirmatskaņojumi, kā arī pasaulē atzīti vokālsimfoniskās mūzikas darbi.

Šogad festivāla vadmotīvs ir miers, tādēļ atklāšanas koncertā 19. augustā Rīgas Sv. Pētera baznīcā klausītāji tiks iepazīstināti ar poļu minimālista un laikmetīgās mūzikas komponista Vojceha Kilara mesu "Missa pro pace" ("Mesa par mieru"). Mesa pirmatskaņota 2001. gadā kā pasūtījuma darbs, kas veltīts Varšavas Nacionālās Filharmonijas orķestra simtgades jubilejai. "Mesa par mieru" atskaņojumā piedalīsies Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", Liepājas Simfoniskais orķestris, solisti Viktorija Pakalniece (soprāns), Sniedze Kaņepe (mecosoprāns), Rafals Bartminskis (tenors, Polija) un Rihards Mačanovskis (bass). Pie diriģenta pults stāsies festivāla mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais. Sadarbībā ar Dienvidkurzemes festivālu "Rimbenieks" šo programmu atkārtoti varēs dzirdēt arī Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē 20. augustā pulksten 20.

Sadarbībā ar 41. Starptautiskajām Hanzas dienām Rīgā un Rīgas Domi, 19. augustā izskanēs koncerts "Hanzas laikmeta mūzika no Francijas". Koncerts būs izstādes "HANSEartWORKS" atklāšana. Tas iecerēts atbilstoši izstādes uzstādījumam - meklēt pagātnes Hanzas vērtību iemiesošanos nākotnē un tiek veidots kā senās mūzikas un elektroniskās mūzikas sintēzes un saspēles kopprojekts. Koncertā piedalīsies Gertruda Jerjomenko (klavesīns), Ansis Bētiņš (tenors), Žanna Marija Leljevra (soprāns, Francija), Agnese Kanniņa (vijole) un DJ Monsta. Koncertā ieeja tikai ar ielūgumiem.

26. augustā Rīgas Sv. Jāņa baznīcā ar solokoncertu klausītājus priecēs viens no izcilākajiem Igaunijas mūzikas ansambļiem pasaulē - Igaunijas Filharmonijas kamerkoris. Koncertā skanēs pasaulē atzītākā igauņu komponista Arvo Perta "An den Wassern zu Babel" ("Pie Bābeles ūdeņiem"), viens no viņa pazīstamākajiem darbiem "Deer's Cry" ("Brieža brēciens") un Latvijas pirmatskaņojumu piedzīvos skaņdarbs jauktajam korim a cappella "O Holy Father Nicholas" ("Ak, svētais tēvs Nikolaj"). Koncerta izskaņā skanēs franču komponista Morisa Duruflē rekviēmu. Pie dirģenta pults: kora dibinātājs un goda diriģents Tenu Kaljuste.

Jau trešo gadu pēc kārtas, atbalstot Latvijas jaunos talantus un veicinot viņu izaugsmi, festivāla organizatori uz sadarbību aicinās Rīgas Doma kora skolas gospeļkori diriģentes Unas Stades vadībā. Šogad koris veidos muzikālu uzvedumu, kas izskanēs Rīgas Sv. Pētera baznīcā 28. augustā pulksten 19.

Turpinot tradīciju festivāla vajadzībām pasūtīt un atskaņot latviešu komponistu jaundarbus, Rīgas Sv. Pētera baznīcā 2. septembrī skanēs Annas Ķirses jaundarba "Carmen Sibyllae" ("Kūmu Sibilla") pirmatskaņojums, kas komponēts iedvesmojoties no romiešu dzejnieka Vergilija "Bukolikas" ceturtās eklogas. Koncertā skanēs arī darbi, kas rakstīt korim a cappella – Irīnas Mihailovskas "Triptihs" un Raimonda Tigula "Es Tevi lūdzu, Dievs" ar Jura Rubeņa vārdiem. Godinot komponista Pētera Butāna piemiņu un pildot viņa lūgumu, Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" un "Sinfonietta Rīga" diriģenta Māra Sirmā vadībā atskaņos opusu jauktajam korim un orķestrim "Gloria".

Noslēguma koncerts ir veltījums 11. septembra traģiskajiem notikumiem Amerikas Savienotajās Valstīs, kas notika pirms divdesmit gadiem. Koncertā skanēs Džona Adamsa darbs "On The Transmigration of Souls" ("Dvēseļu pārceļošana"), kas tika pirmatskaņots gadu pēc terorakta Ņujorkā un ir veltīts aizgājušo piemiņai, kā arī viņa vērienīgais opuss "Harmonium". Koncertā kopā ar Valsts Akadēmisko kori "Latvija" piedalīsies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris; diriģents Māris Sirmais. Festivāla noslēguma koncerts izskanēs Rīgas Domā, 11. septembrī pulksten 19.

Festivāla organizatori aicina klausītājus sekot informācijai par programmu mājāslapā, kā arī Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" sociālajās platformās.

Festivāla organizatori lūdz klausītājus ņemt vērā, ka koncertu apmeklējuma nosacījumi ir atkarīgi no valdības noteikumiem. Ņemot vērā, ka festivāla notikumu vietās nav iespējams nodrošināt divu metru distanci, koncertus iespējams apmeklēt tikai personām, kuras veikušas pilnu vakcinācijas kursu vai pārslimojušas COVID-19 ar derīgu Covid-19 sertifikātu – to var iegūt vietnē www.covid19sertifikats.lv.