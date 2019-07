Saulkrastu džeza festivālā uzstāsies mūziķi no ASV, Ungārijas un Latvijas

16. jūlijā XXII starptautiskā džeza mūzikas festivāla "Saulkrasti Jazz Festival 2019" ikvakara koncertā uzstāsies mūziķi no ASV Nebraskas Universitātes Omahā (UNO), grupa no Ungārijas "Silhoiette" kopā ar perkusionistu, vokālistu un komponistu no ASV "Vinx" un Latvijas džezfanka grupa "Very Cool People" kopā ar viesmāksliniekiem – reperiem Edavārdi un ansi, kā arī džeza un soula mūzikas dziedātāju Kristīni Prauliņu, informē festivāla organizatori.

Otrdien pulksten 19 koncertu uz brīvdabas skatuves atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda" atklās UNO "Jazz Combo I", kura sastāvā līdz ar talantīgiem studentiem muzicē arī pasniedzēji – trombonists Pīts Madsens un saksofonists Darens Petits. Viņu izpildījumā dzirdama tikai pašu dalībnieku radīta un aranžēta mūzika. "Jazz Combo I" ir uzstājies daudzviet pasaulē un izcīnījis godalgas vairākos kompozīcijas un improvizācijas konkursos, piemēram, Ziemeļu Teksasas štata džeza festivālā, Ziemeļu Kolorādo universitātes džeza festivālā, Kanzasas universitātes džeza festivālā, Starptautiskajā džeza mūzikas pedagogu reģionālajā konferencē Čikāgā, kā arī "Great Plains" džeza festivālā.

Pēc viņiem uzstāsies grupa no Ungārijas "Silhoiette" kopā ar perkusionistu, vokālistu un komponistu no ASV "Vinx". Grupas dibinātājs, vadītājs un komponists ir viens no pieprasītākajiem ungāru bundziniekiem Silārds Banai. "Vinx" ir dziedātājs, perkusionists un komponists, kurš piedalījies ierakstos un koncertējis ar daudzām mūzikas industrijas zvaigznēm - Stīviju Vonderu, Stingu, Tomu Džonsu u.c. Šobrīd viņš ir pasniedzējs vienā no prestižākajām džeza un popmūzikas izglītības iestādēm pasaulē - Bērklijas mūzikas koledžā, Bostonā, ASV. "Silhouette" un "Vinx" stils ir Ziemeļamerikas un Eiropas kultūru sajaukums. Viņu mūzika veidojusies džeza, popa, soula, "Chill Out" un "R'n'B" mūzikas ietekmē.

Vakara koncertu noslēgs Latvijas džezfanka grupa "Very Cool People" kopā ar viesmāksliniekiem – reperiem Edavārdi un ansi, kā arī džeza un soula mūzikas dziedātāju Kristīni Prauliņu. Viņi piedāvās koncertprogrammu "Pa apli", kas veidota tā, ka uz skatuves kopā ar grupu gandrīz visa koncerta garumā atradīsies visi trīs solisti. Visām kopīgajām dziesmām ir veidotas pilnīgi jaunas aranžijas, ko veido "Very Cool People" mūziķi un kas ir ieturētasfanka, soula un hiphopa mūzikas tradīcijās. Koncertā izskanēs arī jaunas dziesmas, kas sarakstītas tieši šim koncertam.

Jau ziņots, ka festivāla "Saulkrasti Jazz Festival 2019" ilgs līdz 20. jūlijam, ik vakaru no pulksten 19 uz brīvdabas skatuves atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda" kāpjot pieredzējušiem un izciliem mūziķiem no visas pasaules. Festivāla galvenie viesi būs no džeza mūzikas dzimtenes ASV – leģendārie Deniss Čeimberss, Džefs Berlins, Deivids Senšess un Ozs Nojs, kuri apvienojušies muzikālā apvienībā "Moshulu" un 20.jūlija vakarā noslēgs Saulkrastu festivāla programmu.

Katru otro gadu "Saulkrasti Jazz Festival" rīko jauno bundzinieku konkursu "Baltic Drummers League", kurā piedalās bundzinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecumā līdz 25 gadiem. Labākais jaunais bundzinieks Baltijā tiks noskaidrots 17. jūlijā. Uzvarētājs balvā iegūs apmaksātu iespēju piedalīties "New Mexico Jazz" festivāla organizētajās meistarklasēs Ņūmeksikā, ASV.

Sīkāka informācija par festivāla koncertprogrammu un meistarklasēm ir pieejama mājaslapā www.saulkrastijazz.lv.