Siguldā uzstāsies franču elektroniskās mūzikas zvaigzne 'M83'

Siguldas pilsdrupu estrādē 2023. gada 7. jūnijā uzstāsies franču elektroniskās mūzikas zvaigznes no grupas "M83", portālam "Delfi" pavēstīja koncerta rīkotāji no aģentūras "8 Days A Week".

Grupa "M83", kas radusies 2001. gadā un nosaukta 1752. gadā atklātās - "Messier 83" jeb "M83" - galaktikas vārdā, Latvijā iepriekš ir uzstājusies 2016. gadā festivālā "Positivus", priecējot klausītājus pasākuma pirmās dienas vakarā. Nākamvasar grupu atkal varēs sagaidīt Latvijas, kā arī Lietuvas klausītāji – plānots, ka otra "M83" uzstāšanās Baltijas valstīs notiks Viļņā.

"M83" starptautisku slavu guva ar dziesmu "Midnight City", kas iznāca 2011. gadā. Tā kļuva par sensāciju, iegūstot plašu popularitāti un tiekot atzīta par vienu no 2011. gada labākajām dziesmām.

Kā norāda koncerta rīkotāji, "M83" seja, līderis un vienīgais nemainīgais dalībnieks Antonī Gonsaless (Antony Gonzalez) ir viens no svarīgākajiem mūziķiem elektroniskās mūzikas pasaulē. Viņš ir atzinis, ka savā mūzikā daudz iedvesmojies no 80. gadiem. Šo periodu mūziķis uzskata par brīnišķīgu posmu mūzikas vēsturē, kā spilgtus paraugus savā muzikālajā izaugsmē minot grupas "Pink Floyd" un "My Bloody Valentine", kurām bijusi liela nozīme rokmūzikas attīstībā.

""M83" rada tik īpašu mūziku, jo viņu stils ietver gan mūsdienu popmūzikas, gan 80. gadu dream-pop savienojumu, tādējādi kļūstot par ko pilnīgi jaunu un unikālu," tā grupas skanējumu raksturo koncerta rīkotāji.

Grupas līderis Antonī Gonsaless uzauga Francijas pilsētā Antibā, sapņojot kļūt par profesionālu futbolistu, bet gūtā kājas trauma lika pamest sportu, ievedot jaunieti mūzikas pasaulē. Vecāki uzdāvināja Antonī ģitāru, un viņš kopā ar draugu Nikolā Fromažo (Nicolas Fromageau) izveidoja savu pirmo grupu "My Violent Wish". Tad, atklājuši sintezatorus, viņi ierakstīja pirmo demo albumu, noslēdz līgumu ar ierakstu kompāniju, tādējādi aizsākot "M83".

Grupas otrais albums "Dead Cities, Red Seas & Lost Ghost" uzšķīra jaunu lappusi franču mūzikā. Duets izpelnījās atzinību kritiķu vidū un tika slavēts par jauno un svaigo skanējumu elektroniskās mūzikas pasaulē. "Pitchfork" rakstīja: "Skaņa ir iespaidīga, un Gonsalesa neatlaidīgo koncentrēšanos uz detaļām aizēno viņa emocionālais spēks. Šis albums ir cilvēcības, skaistuma, neapmierinātības, slavas un dekadences brīnums, kas ne tikai apvij, bet arī dod iespēju iepazīt skanējuma plašumu."

Pēc šī albuma izdošanas Nikolā Formažo pameta grupu, bet Antonī kļūva par "M83" vienīgo kodolu - galveno vokālistu, dziesmu autoru, multiinstrumentālistu un ierakstu producentu. Viņš radīja albumus - "Before the Dawn Heals Us", "Digital Shades", "Vol.1, Saturdays = Youth" un daudzus citus lieliskus ierakstus. "M83" albums "Hurry Up, We're Dreaming" (2011) tika nominēts "Grammy" balvai un pagājušajā gadā svinēja desmitgadi. "M83" skanējuši tādās filmās un seriālos kā "Gossip Girl", "Divergent", "Vampire Diaries" un citās. Grupas jaunākais albums "DSVII" tika izdots 2019. gadā.

"Mēs vēl nezinām, ar kādu priekšnesumu mūs iepriecinās "M83" un ar nepacietību gaidām jauno albumu. "M83" pagaidām dzīvo klusumā un sociālajos tīklos neizrāda nekādu aktivitāti. Nebūsim pārsteigti, ja Antonī Gonzsaless sāks runāt par savu Eiropas turneju tikai pēc Jaunā gada. Vismaz tā mūs informēja viņa komanda," tā vēsta koncerta rīkotāji.

Biļetes tirdzniecībā no 22. novembra.