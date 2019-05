'Skani' izdod pirmo albumu Blu Ray formātā – Guntas Ābeles 'Magnificello'

Nacionālā ierakstu kompānija "Skani" trešdien, 22. maijā, laiž klajā Guntas Ābeles solo albumu "Magnificello", kurš ir arī pirmais "Skani" ieraksts, kam pievienots Blu Ray formāta disks. Albums ir neparasts ar to, ka tajā ne tikai dzirdamas, bet arīdzan redzamas trīs izcilu komponistu – Pētera Vaska, Zoltāna Kodāja un Gaspāra Kasādo darbu interpretācijas, portālu "Delfi" informē ierakstu kompānijas pārstāvji.

""Skani" šāda veida izdevums ir pirmais, un esam priecīgi un lepni par Guntas dinamisko un emocionālo spēli, kā arī skaņu režisora Gustava Ērenpreisa un "Moshkanov Films" izcilo darbu. Jaunākās tendences un nu jau arī pētījumu dati1 liecina, ka, lai arī Latvijā kultūras patēriņš kopumā krītas, strauji aug tieši pēc kultūras produktiem digitālajā vidē. Tādēļ vēl jo vairāk gandarījums, ka šis klasiskās mūzikas albums nonāk pie klausītājiem ne tikai tradicionālā CD formātā, bet arī digitālos formātos – kā audio, tā video lejuplāžu un straumēšanas platformās," skaidro LMIC direktors un "Skani" izpildproducents Egīls Šēfers.

Latvijā albumu atvērt varēs 22. maija prezentācijas koncerta apmeklētāji Rīgas Latviešu biedrības namā, bet plašākam klausītāju lokam 80 pasaules valstīs kā arī digitālās lejupielādes un straumēšanas platformās albums būs pieejams no piektdienas, 24. maija.

"Čella un čellistu uznāciens 20. gadsimtā ir spožs. Gadsimta sākumā Pablo Kasalss no jauna atklāj Johana Sebastiana Baha unikālās solo svītas, tas ir pagrieziens mūzikas vēsturē. Svītu brīnumainais skanējums un meistarīgais skaņuraksts iedvesmojis vai visus jaunlaiku komponistus, kas rakstījuši čellam. Viņu vidū noteikti ir Zoltāns Kodājs, Gaspars Kasado un Pēteris Vasks. Diskā iekļautie opusi mani vienmēr uzrunājuši gan vispārmuzikālā, gan tieši čellistiskā kontekstā. Raksturā un stilā skaņdarbi ir atšķirīgi, taču tos vieno liels iekšējais spēks un kūsājoša enerģija. Neatkarīgi no tapšanas laika, valsts un to sabiedriski politiskajiem apstākļiem idejas dzirksts par darbu čellam solo notvērusi šos trīs komponistus viņu jaunības maksimālismā. Vai tas nav skaisti? Ienirt un atklāt to māksliniecisko dziļumu ir patiess baudījums un izaicinājums. Spēlējot viņu darbus, esmu īsta, atklāta un ļoti laimīga," stāsta Gunta Ābele.

Čelliste Gunta Ābele ir Latvijas Lielās mūzikas balvas nominante kategorijā "Gada jaunais mākslinieks" (2013). Kā soliste un kamermūziķe koncertējusi visā Eiropā, piedalījusies ievērojamos starptautiskos mūzikas festivālos – Šlēsvigas-Holšteinas festivālā Hamburgā, Menuhina festivālā Gštādā, Mūsdienu mūzikas festivālā Madridē, "Viva Cello" Bāzelē. Viņas meistarību pilnveidojusi sadarbība ar pasaules mēroga atskaņotājmākslas personībām Gidonu Krēmeru, Serdžio Acolīni, Žerāru Visu, Fransuā Bendu, Sofiju Gubaiduļinu, Frangizu Alizadē un Pēteri Vasku. Gunta Ābele ir kamerorķestra Camerata Basilea dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja. Pateicoties Pirolo fonda atbalstam, spēlē ungāru vijoļmeistara Bēlas Šepesi instrumentu, kas darināts 1885. gadā Londonā.