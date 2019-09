'Skaņu meža' atklāšanā būs 'Circuit Des Yeux', 'Subtle Degrees' un Artēmijs Troickis

Mākslas muzejā "Rīgas birža", Doma laukumā 6, 5. oktobrī, pulksten 18.00 noritēs nepieradinātās mūzikas festivāla "Skaņu mežs 2019" atklāšanas koncerts, kurā uzstāsies avant-folka grupa "Circuit Des Yeux", skotu dūdu spēlētājs Ervāns Keraveks (Erwan Keravec), minimālistiskais starpžanru mūzikas projekts "Subtle Degrees" un citi.

Kā informē festivāla rīkotāji, pasākumu ievadīs Ilmāra Šlāpina moderēta paneļdiskusija par eksperimentālo mūziku valstīs, kur valdījuši totalitāri režīmi; tajā citu starpā piedalīsies žurnālisti Artēmijs Troickis un Kriss Bons. Ieeja – bezmaksas.

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus "Skaņu mežs" tiks atklāts ar bezmaksas pasākumu mākslas muzejā "Rīgas birža", kur uzstāsies avant-folka grupa "Circuit Des Yeux", post-minimālisma, metāla, sakrālās mūzikas un džeza ietekmētais duets "Subtle Degrees" un Bretoņas dūdu spēlētājs Ervāns Keraveks (Erwan Keravec), kas savu salīdzinoši reti sastopamo instrumentu tiecas integrēt akadēmiskā avangarda un brīvās improvizācijas laukos. Ilona Meija, Jānis Semjonovs un Herta Hansena izpildīs krievu komponista Edisona Denisova (Эдисо́н Дени́сов) Trio flautai, fagotam un klavierēm, savukārt portugāļu komponists Kandido Lima (Candido Lima) atskaņos savu elektro-akustisko mūziku. Abi pēdējie no minētajiem priekšnesumiem notiek starptautiskā projekta "UM-SCENE (Unearthing the Music)" ietvaros – tas pēta eksperimentālās mūzikas vēsturi valstīs, kurās pagājušajā gadsimtā valdījis totalitārs režīms.

Koncertus šajā pašā vakarā papildinās arī minētajam projektam piesaistīta, žurnālista un dzejnieka Ilmāra Šlāpina moderēta publiska diskusija, kuras dalībnieku vidū būs muzikologs Boriss Avramecs, mūzikas pētnieks Aleksandrs Pelemans (Alexander Pehlemann) mūzikas žurnālisti Artēmijs Troickis (Арте́мий Тро́ицкий), kas darbojies "Playboy", "Eho Moskvi" un "Radio Svoboda" un Kriss Bons (Chris Bohn), kas citu starpā rakstījis mūzikas žurnāliem NME un "The Wire".

Heilija Fora (Haley Fohr) ir dziesminiece un komponiste no Čikāgas, Ilinoisas, kura jau desmit gadus ir pazīstama ar savu projektu "Circuit des Yeux". Fora izceļas ar savu četru oktāvu balsi un īpašo 12 stīgu ģitāras spēli. 2016. gadā viņa izpelnījās vietu uz eksperimentālās mūzikas žurnāla "The Wire" vāka. Foras nesenākie darbi ir skaņu celiņš Čārlza Brianta mēmajai filmai "Salomé" (1923) un atzinīgi vērtētais 2017. gada albums "Reaching for Indigo", ko publicēja izdevniecība "Drag City Records". Pēdējie divi "Circuit Des Yeux" albumi mūzikas kritikas portālā "Pitchfork" ir tikuši novērtēti ar 8.0 un 8.2 – medijs arī pieskaita šo mūzikas projektu nesenākajam mūzikas vilnim, kas folkmūzikas attīstību vērš eksperimentālā virzienā.



Kandido Lima (1939) ir portugāļu komponists, kurš, cita starpā, ir studējis Lisabonas Nacionālajā konservatorijā un vēlāk rakstījis doktora disertāciju muzikālajā estētikā Sorbonnas Universitātē pie komponista Janna Ksenaka. 1978. gadā Lima kļuva par kompozīcijas profesoru Lisabonas Nacionālajā konservatorijā. Viņš ir arī apmeklējis starptautiskos kursus klavierspēlē, mūzikas analīzē un kompozīcijā pie Nadjas Bulanžē, Aloiza un Alfonsa Kontarski, Žerāra Fremī, Pusēra, Žilbēra Emī, Mišela Tabačnika un elektroniskās mūzikas kursus VII Parīzes Universitātē/Vinsennā, I, II Parīzes Universitātē/Panteonā-Sorbonnā, CEMAMu un IRCAM. Limas darbi ir būtisks ieskats Portugāles avangarda mūzikā, sevišķi periodā pēc Salazara diktatūras. "Skaņu mežā" tiks atskaņoti viņa darbi "Oceanos", "Moment-Landscape", "Etras" un "Optic Music".



Maskavas Konservatoriju absolvējušais komponists Edisons Denisovs (1929–1996) tika piedēvēts padomju sistēmai neērtajiem, "alternatīvajiem", "antikolektīvisma", "non-konformisma" komponistiem. Viņš pētīja komponistus, kuru partitūras bija grūti iegūt PSRS, tostarp Māleru, Debisī, Bulēzu un Štokhauzenu. Viņš veidoja rakstu sēriju, kurā analizēja dažādas laikmetīgās kompozīcijas tehnikas, vienlaikus aktīvi eksperimentējot un mēģinot rast savu ceļu kā komponists. 1979. gadā Padomju Savienības Komponistu savienības 6. kongresā staļiniski noskaņotais komponistu savienības vadītājs Tihons Hreņņikovs Denisovu un sešus citus komponstus denuncēja par viņu darbu nesankcionētu atskaņošanu padomju mūzikas festivālos Rietumos. Viņš raksturoja šo komponistu – vēlāk ironiski dēvētu par "Hreņņikova septītnieku" - mūziku ar sekojošajiem vārdiem: "bezmērķīga…trokšņaini dubļi, pretēji īstai muzikālai inovācijai".



"Subtle Degrees" ir starpžanru mūzikas projekts no ASV; tā mūzika raisa asociācijas ar laikmetīgo mūziku, minimālismu, avangarda džezu, tehniski sarežģītu metālu un pat sakrālo mūziku. Duetā ietilpst tenorsaksofonists, improvizētājs un laikmetīgās mūzikas interprets Treviss Laplānts (Travis Laplante) un Džeralds Klīvers (Gerald Cleaver), kas tiek uzskatīts par vienu no vadošajiem bundziniekiem Ņujorkas frīdžeza scēnā. Dueta debijas albums "A Dance that Empties" sastāv no aptuveni 43 minūtes garas Trevisa Laplānta kompozīcijas, kam Džeralds Klīvers radījis sitaminstrumentu aranžējumus. Tehiskā izpratnē tā ir īpaši prasīga kompozīcija, kas aicina izpildītājus pieskarties savu fizisko spēju robežām. Tajā pašā laikā "A Dance that Empties" ir saspringts, taču izteikti emocionāls, pat ekstātisks darbs.



Ervāns Keraveks ir Bretoņas dūdu spēlētājs, kas šo retāk sastopamo instrumentu aktīvi tiecas integrēt laikmetīgās mūzikas un mūsdienu brīvās improvizācijas scēnās. Virkne mūsdienu komponistu – tostarp Heiners Gebelss, Volfgangs Miterers un Oskars Bianki – Keravekam ir veltījuši jaundarbus. Keraveks ir dibinājis arī dūdu spēlētāju kvartetu Sonneurs – arī tas ir veltīts mūsdienu komponistu darbu atskaņošanai. Brīvās improvizācijas laukā Ervāns Keraveks darbojas gan kā solo improvizētājs, koncetros bieži vien spēlējot bez apskaņojuma un saspēlējoties ar katras koncerttelpas specifisko akustiku, pat staigājot starp klausītājiem, gan sadarbībās ar citiem mūziķiem, tostarp agrāku "Skaņu meža" izlaidumu viesiem – saksofonistu Matsu Gustavsonu (duetā LUFT), ģitāristu Žuljēnu Deprē un vokālisti Odriju Čenu.



Ervāns Keraveks pārstāv "Skaņu meža" līdzkoordinētu novatoriskajai mūzikai un audiovizuālajai mākslai veltīto platformu "Shape", ko atbalsta ES programma "Radošā Eiropa" un Kultūras ministrija.

Pēc šī pasākuma "Skaņu mežs" turpināsies ar koncertvakariem kultūras telpā "Hanzas perons" 11. un 12. oktobrī.