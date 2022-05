Šoruden mūzikas festivālā "Skaņu mežs" uzstāsies eksperimentālā hip-hopa grupa "Clipping", portālu "Delfi" informē organizatori.

"Skaņu mežs" šogad svinēs savu divdesmito jubileju, piedāvājot koncertus 23. un 24. septembrī "Hanzas peronā", Hanzas iela 16a, Rīgā.

"Clipping" (jeb kā stilizēti raksta "clipping.") būs jubilejas festivāla galvenie mākslinieki.

Britu medijs "The Guardian" trijotni "Clipping" raksturojis kā izcilu, piebilstot, ka klausītājs "vai nu jutīsies sajūsmināts un attīrījies, vai nu lūgsies pēc žēlastības".

Žurnāls "Rolling Stone" savukārt par grupu klāsta sekojoši: ""Clipping" jau labu laiku rada paši savu provokatīvu un trokšņainu pasauli. Būdami gan talantīgi mūziķi, gan apsēsti un negausīgi trokšņu mūzikas un hip-hopa vēstures pētnieki, tie katru skaņdarbu rada ar saspringtu precizitāti, un tiecas aptvert visus veidus, kuros iespējams graut līdz šim nostiprinājušās hip-hopa klišejas."

Lai arī popkultūrai tuvāki mediji labprāt uzsver trijotnes attiecības ar trokšņu mūziku, tā nebūt nav vienīgā avangarda mūzikas forma, kas ietekmējusi tās skanējumu. Grupā ietilpstošie elektroniskie mūziķi un producenti Džonatans Snaips (Jonathan Snipes) un Viljams Hatsons (William Hutson) ir iedvesmojušies no idejas, ka elektro-akustiskās vai "konkrētās" mūzikas metodes nav nemaz tik atšķirīgas no hip-hopa bītmeikeru darba formām – dažu Clipping dziesmu muzikālais noformējums ir nevis trokšņains, bet kosmiski tukšs, kā semplu avotu izmantojot, piemēram, glāzē ar ledusgabaliem iemērktu mikrofonu, degošas klavieres un vides ierakstus, raksta "Skaņu meža" rīkotāji. "Clipping" ierakstos var atrast references arī uz pēckara akadēmisko avangardu (Džonu Keidžu), "Fluxus" kustību (Anneju Lokvudu), brīvo improvizāciju (Džefu Pārkeru) un haotisku pankroku (Big Black).

"Grupas ierakstos nereti var sastapt teju nedzirdētas žanrisku referenču izpausmes, piemēram, regeja vokālu apvienojumu ar tumšo ambiento mūziku vai "gangsta rap" pretnostatījumu frīdžezam. Turpretī atsevišķi grupas skaņdarbi pat izklausās pēc tīri funkcionālām radio dziesmām, taču to skaniskais vēstījums ir mānīgs – par sempliem tajos tikuši izmantoti, piemēram, power electronics vai trokšņu mūzikas skaņdarbi ar īpaši provokatīviem vēstījumiem," skaidro organizatori.

Trešais grupas dalībnieks ir reperis un aktieris Davīds Digss, kas 2016. gadā saņēma ASV prestižāko teātra balvu "Tony" par dalību sensacionāli populārajā mūziklā "Hamiltons", un vēlāk kopā ar kolēģiem saņēma arī "Grammy" balvu par šī mūzikla audio publikāciju. Digss ir arī seriālu un kino producents un aktieris, kas ticis nominēts "Emmy" balvai, un saņēmis "Critic's Choice Super Awards" apbalvojumu par galvenā personāža atveidošanu "Netflix" seriālā "Snowpiercer".

Digsa klātbūtne gan grupai piešķir ne tikai harizmu, atpazīstamību un verbālu virtuozitāti – Digss nereti parādās pasaules ātrāko reperu sarakstos un tiek dēvēts par "ātrāko reperi Brodvejā" – bet arī nodrošina papildu eksperimentālu dimensiju tās tematikā un tekstos. "Clipping" lirikas netiek klāstītas pirmajā personā (neraksturīgi hip-hopam, nekad neizskan vārds "es"), un tekstuālas šī žanra klišejas tiek izvērstas otrādi – hip-hopam radniecīgā koķetēšana ar bīstamu dzīvesstilu, kriminālām aktivitātēm, pārmērīgiem naudas tēriņiem un vardarbību tiek apveltīta ar neslēptu izmisumu, nepatīkamu stresu un bailēm. Novedot šo darba metodi līdz absurdam, repa mūzikai tradicionālās tēmas dažos ierakstos tiek apvienotas ar zinātniskās fantastikas un šausmu filmu naratīviem. Albumu "Splendor & Misery", piemēram, caurvij zinātniskās fantastikas sižets – ierakstsi ticis pat nominēts augstākajai zinātniskās fantastikai balvai "Hugo Award", kur tas sacentās vienā kategorijā ar seriāliem "Game of Thrones" un "Black Mirror".

Trijotnes albums "There Existed an Addiction to Blood" tika iekļauts žurnāla "The Wire Magazine" 2019. gada labāko mūzikas ierakstu sarakstā, tas atkārtojās arī nākamajā gadā ar ierakstu "Visions of Bodies Being Burned", kad šādā sarakstā albumu iekļāva ne tikai "The Wire", bet arī laikraksts "The Guardian". Teju pieļaujot žanrisku pārpratumu, medijs "Pitchfork" albumu grupas "Splendor & Misery" iekļāvis savā visu laiku labāko industriālās mūzikas albumu sarakstā.

Clipping priekšnesums notiks otrajā festivāla koncertvakarā – 24. septembrī. Citi festivāla mūziķi tiks izziņoti drīzumā, vēsta "Skaņu meža" rīkotāji.