'Skaņu Mežs'2019' izziņo pilnu programmu

Nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu Mežs'2019" līdzās jau iepriekš izziņotiem mūziķiem, piemēram, grupas "Swans" līderim Maiklam Džirā un avangarda komponistam Alvinam Lusjē, apstiprina arī eksperimentālā hip-hopa mākslinieku Manonmars, avantfolka grupu "Circuit Des Yeux", trokšņu mūzikas grupu "White Suns", savdabīgas tehno mūzikas producentu Terensu Diksonu, "Oram" balvas laureāti Chaines un daudzus citus, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus "Skaņu mežs" tiks atklāts ar bezmaksas pasākumu mākslas muzejā "Rīgas Birža", kur uzstāsies avantfolka grupa "Circuit Des Yeux", postminimālisma, metāla, sakrālās mūzikas un džeza ietekmētais duets "Subtle Degrees" un Bretoņas dūdu spēlētājs Ervāns Keraveks (Erwan Keravec), kas savu salīdzinoši reti sastopamo instrumentu tiecas integrēt akadēmiskā avangarda un brīvās improvizācijas laukos. Ilona Meija, Jānis Semjonovs un Herta Hansena izpildīs krievu komponista Edisona Denisova Trio flautai, fagotam un klavierēm, savukārt portugāļu komponists Kandido Lima (Candido Lima) atskaņos savu elektroakustisko kompozīciju "Oceans". Abi pēdējie no minētajiem priekšnesumiem notiek starptautiskā projekta "UM-SCENE" ietvaros – tas pēta eksperimentālās mūzikas vēsturi valstīs, kurās pagājušajā gadsimtā valdījis totalitārs režīms. Koncertus šajā pašā vakarā papildinās arī publiska diskusija, kuras dalībnieku vidū būs mūzikas žurnālisti Artēmijs Troickis, kas darbojies "Playboy", "Eho Moskvi" un "Radio Svoboda" un Kriss Bons (Chris Bohn), kas, citu starpā, rakstījis mūzikas žurnāliem NME un "The Wire".

11. oktobra koncertvakarā būs dzirdama Šveicē dzīvojošās latviešu komponistes Anitas Miezes mūzika, ko izpildīs Gunta Ābele, Arvīds Kazlausks, Ilona Meija un Marta Spārniņa. Uzstāsies arī ASV trokšņu mūzikas grupa "White Suns", kuras muzikālo estētiku sastāda hardcore pankroka un harsh noise apvienojums, papildināts ar apziņas plūsmai radniecīgiem vai brīžiem literāriem tekstiem. "Eksistenciāls izmisums ir "White Suns" galvenā valūta," kāda albuma recenzijā raksta medijs Pitchfork, piebilstot, ka albuma pirmais skaņdarbs "Korea" savā informācijas pārpilnībā izklausās pēc pasaules gala. Šajā vakarā uzstāsies arī Chaines, eksperimentālās mūzikas projekts no Mančesteras, kas 2019. gadā saņēma prestižo Oramas balvu – elektroniskās mūziķes Dafnes Oramas iedvesmoto apbalvojumu, ko pasniedz sieviešu dzimuma vai LGBT mūziķiem un skaņu māksliniekiem. Chaines debijas albums – 2018. gadā klajā nākušais "The King", mijot postgraima, tumšās ambientās mūzikas un avant-popa elementus, līdzās elektroniskiem instrumentiem izmantojot arī klarneti un vokālu, izpelnījās kritiķu atzinību, tiekot ierindots starp 25 labākajiem pirmā gada ceturkšņa ierakstiem medija "FACT magazine" apskatā. Chaines nenoliedz šī ieraksta šausmu filmām un videospēlēm – Deivida Linča kino un "Silent Hill" – radniecīgo noskaņu, papildus uzsverot, ka androgīnās, "drakuliskās" balsis, kas dzirdamas ieraksta otrajā pusē, ir intuitīvi saistītas ar viņa transmaskulīno identitāti. Šī vakara audiovizuālais priekšnesums būs psihedēliskās un neslēpti murgainās elektro-akustiskās mūzikas komponista Daniela Rozenhāla (Daniel Rozenhall) sadarbība ar videomākslinieku Stenu Bakmanu (Sten Backman).

12. oktobra koncertvakarā ikoniskais avangarda mūzikas komponists Elvins Lusjē izpildīs savu vēsturiski nozīmīgo darbu "I am Sitting in a Room", un šo programmu papildinās glokenšpila spēlētājs Trevors Seints (Trevor Saint), kas izpildīs arī Lusjē darbus "Riccochet Lady" un "Tilted Arc". Seints tiek uzskatīts par vienu no vadošajiem glokenšpila jeb metalofona spēlētājiem eksperimentālajā mūzikā; šajā pašā vakarā viņš sniegs pirmatskaņojumu arī ASV dzīvojošā latviešu komponista Krista Auznieka darbam "Avots". Par vakara popmūzikai tuvāko priekšnesumu, gaidāms, kļūs britu eksperimentālā hip-hopa mākslinieka Manonmars uzstāšanās – reperi uz skatuves pavadīs arī producentu duets O$VMV$M; visi trīs mākslinieki ir piesaistīti basu mūzikas un triphopa inspirētajam mūziķu kolektīvam "Young Echo". Līdzās magnetofona lenšu cilpās un absurdās vokālās improvizācijās ieturētajam trokšņu mūziķa Ārona Diloveja priekšnesumam, par savdabīgāko šī vakara koncertu, iespējams, kļūs komponista un producenta Džona Bensa (John Bence) piedalīšanās festivālā. Bensa pirmo mini-albumu "Disquiet" publicēja Nikolasa Džāra (Nicolas Jaar) leibls "Other People", savukārt viņa nesenāko veikumu "Kill" – Īvza Tumora (Yves Tumor) izdevniecība "Grooming". Medijs "London In Stereo", recenzējot Bensa koncertprogrammu, nodēvējis to par "mānijām pilnu, dezorientējošu viena cilvēka šovu, kurā mūziķis ar aizdomīgu pantomīmu un ķermeņa konvulsijām izkrāšņotā manierē "atstrādā" īsos fragmentos ietilpinātas ainas no Hičkoka ēras šausmu filmām, tostarp arī to skaņu celiņus."

Čellistes, laikmetīgās mūzikas interpretes Lūsijas Reiltones (Lucy Railton) uzstāšanās savukārt būs balstīta materiālā no viņas solo albuma "Paradise 94", ko izdevis līdz šim lielākoties ar eksperimentālo deju mūziku nodarbinātais leibls "Modern Love". Izpildot citu cilvēku mūziku, Reiltone tiecas "nojaukt hierarhijas" un jaunu vai mazpazīstamu komponistu darbus izpildīt vienas programmas ietvaros ar kanoniskiem (piemēram, Elvina Lusjē, Mortona Feldmana vai Ianna Ksenakisa) skaņdarbiem, savukārt viņas pašas daiļradi ir iedvesmojusi ekspresīva "musique concrète" elektroakustika, pēckara avangards, trokšņu mūzika, ērģeļmūzika un skaņu māksla.

Koncertvakaru noslēgs mūziķis Terenss Diksons (Terrence Dixon), ko medijs "Resident Advisor"nodēvējis par "vienu no Detroitas tehno visnetradicionālākajiem talantiem". Pazīstams arī ar pseidonīmu Population One, pats Diksons savu daiļradi dēvē par "uz nākotni vērstu geto elektroniku". Līdzās 11. oktobrī gaidāmajam patten audiovizuālajam šovam, Diksona dzīvā uzstāšanās būs viena no tikai diviem festivālā dzirdamajiem ritmiskās mūzikas priekšnesumiem.

Lūsija Reiltone, Ervāns Keraveks un patten pārstāv "Skaņu meža" līdzkoordinētu novatoriskajai mūzikai un audiovizuālajai mākslai veltīto platformu "Shape", ko atbalsta ES programma "Radošā Eiropa" un Kultūras ministrija.

"Skaņu mežs'2019" norisināsies 11. un 12. oktobrī jaunajā kultūras ēkā Hanzas Perons (Hanzas iela 16a), savukārt tā bezmaksas ievadkoncerts noritēs 5. oktobrī mākslas muzejā "Rīgas Birža". Biļetes iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.

Ar pilnu festivāla programmu iespējams iepazīties tā mājaslapā.