Skaties video! Mūziķu iespaidi 'Positivus' festivālā

Viens no labākajiem mošpitiem dzīvē, publikas kopkoris un enerģija, ko nav iespējams aprakstīt vārdiem - katram pašmāju mūziķim ir savi iespaidi, tomēr viņi visi kā viens atzīst - "Positivus" festivāls ir īpašs.

Prusax. TOP 3 labākais mošpits dzīvē

Reperis Prusax jau iepriekš viesojās raidījumā "KultūrKlubs", kurā apsolīja padalīties ar savām sajūtām pēc uzstāšanās. Solījumu viņš turēja un īsā sarunā pirms došanās uz sava iemīļotā repera SoFaygo koncertu, dalījās iespaidos par savu sniegumu festivālā, vienu no labākajiem mošpitiem, kādu jebkad piedzīvojis savos koncertos, un demonstrēja savu mīļāko deju soli.

Rolands Če. Skatuve kā "safe space"

Reperis Rolands Če stāstīja, ka sajūtas Lucavsalā bija vislabākās. Viņu iedvesmojusi Prusax uzstāšanās un tajā vērojamie vismaz trīs iespaidīgie mošpiti. Reperis atzinās, ka neuztraucas pirms uzstāšanās, jo, atšķirībā no citiem, skatuve ir viņa "safe space", jeb drošā vieta, kur viņš jūtas vislabāk. Reperis piekrita viedoklim, ka viņa jaunais albums "Visurgājējs" "pavisam nopietni" vislabāk skan "dzīvajā", un arī radīja intrigu par to, ka pavisam drīz varam no viņa gaidīt jaunumus, tikai pagaidām gan neatklāja, kādus tieši. Noslēgumā Rolands Če demonstrēja deju soli, kas paredz dzēriena šļakatas pa gaisu…

"Citi zēni". Intervija ar pārsteigumiem un izaicinājums žurnālistei

Saruna ar grupu "Citi Zēni" uzņēma neplānotus apgriezienus, kad kadrā pārliecinoši iesoļoja iereibuši "Positivus" apmeklētāji no Lielbritānijas, atņēma "Citu zēnu" solistam Jānim Pētersonam mikrofonu un uzsāka paši savu "šovu", dalot pateicības par, viņuprāt, izcili noorganizēto festivālu.

Pārsteigums izrādījās vēl lielāks, kad "Citi zēni" atskārta – viņiem šie kungi ir pazīstami. Izrādās, viņi jau iepriekš tikušies Rīgā kādā jumta bārā, kad "Citi Zēni" pēc nejaušības principa uzrunājuši tieši šo kompāniju nofilmēties kopīgā TikTok.

Pēc abu pušu pārsteiguma, ko pavadīja sajūsmas pilnu lamuvārdu izlase angļu mēlē, mēs turpinājām interviju, ko noslēdzam ar flamenko deju…

Intervijas laikā vaicāti, kā "zēniem" pietiek enerģijas apvienot intensīvo muzikālo karjeru ar pilnas slodzes darbu, grupas solists Jānis izaicina mani uzkāpt uz skatuves viņu uzstāšanās laikā un izbaudīt spraigo enerģiju. Sacīts - darīts, vēlāk Jānis mani patiesi ielaiž aizskatuvē un baudu koncertu no turienes, arī paviesodamās uz skatuves. Kā apspriežam aizkulisēs, jāpiekrīt, ka sajūtas tiešām nav aprakstāmas vārdos, tās ir jāpiedzīvo.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Sudden Lights". Pārlaimīgi debitēt festivālā

Grupa "Sudden Lights" atzina, ka jūtas "pārlaimīgi", debitējot festivālā. Viņi stāstīja, ka neliels satraukums pirms uzstāšanās ir veselīgs, jo liecina par cieņu pret klausītāju. Mūziķi arī novēlēja "ilgu mūžu Positivusam Lucavsalā!" un aicināja visus uz grupas koncerttūri "Miljards vasaru".

Interviju noslēdzām ar "Sudden Lights" mīļāko deju soli, kurā nav daudz jākustas, tautasdziesmas "Kur tu teici gailīti" pavadībā.

Kriss Noa. Radoši sevi atradis

Indī-popa meistars Chris Noah svinīgi apsolīja DELFI TV, ka nākamgad varēsim gaidīt albumu, atklāja, kādas ir atšķirības uzstājoties Tallinā, Hamburgā, Salacgrīvā, Rīgā un demonstrēja visai oriģinālu deju soli "putriņas ēšana".

"Gram-Of-Fun". Kvēli "Positivus" fani

Igauņu grupas "Gram-Of-Fun" mērķis ir, radot mūziku, vairot prieku gan pašiem savā ikdienā, gan padarīt pasauli laimīgāku. Intervijā DELFI TV viņi atklāja, ka paši ir kvēli "Positivus" fani un iepriekš festivālu apmeklējuši veselas četras reizes. Viens no grupas dalībniekiem atzina, ka "Positivus" ir viņa vasaras "highlight" jeb spilgtākais notikums.

Vaicāti, kas viņiem visvairāk patīk Latvijā, grupas dalībnieki sacīja, ka, pirmkārt, "Positivus" un, otrkārt, tas, ka cilvēki ir ļoti draudzīgi un laipni. Viens no mūziķiem piebilda, ka viņam ir īpašas attiecības ar "Laima" šokolādes zefīriem, tiesa gan, savulaik nācies tos pārēsties.

Tiesa, uzstāšanās Latvijā nav aizgājusi bez aizķeršanās - pavisam īsi pirms dalības festivālā saslimusi grupas soliste un burtiski pēdējā vakarā nācies meklēt viņai aizvietotāju, kurai strauji bija jāapgūst visas dziesmas.

Neskatoties uz to, savu uzstāšanos viņi vērtēja kā ļoti izdevušos, un pauda pateicību publikai par atbalstu un silto sagaidīšanu.