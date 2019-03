Sodīt nedrīkst apžēlot. Ko iesākt ar Maiklu Džeksonu?

Marta sākumā ASV un Lielbritānijā televīzijas pirmizrādi piedzīvoja dokumentālā filma "Leaving Neverland" – jauns, atmaskojošs stāsts par popmūzikas superzvaigzni Maiklu Džeksonu. Filmā divi vīrieši un viņu ģimenes intervijās atklāj bērnībā piedzīvoto seksuālo uzmākšanos Džeksona rančo "Neverland". Lai gan apsūdzības par seksuāla rakstura noziegumiem pret popmūzikas ikonu izvirzītas kopš 90. gadu vidus, tās līdz šim nav tikušas pierādītas, tomēr šoreiz, citējot populāro amerikāņu sarunu šovu vadītāju Opru Vinfriju, var izrādīties, ka "filma ir lielāka par Maiklu Džeksonu".

Kopš Džeksona nāves pagājuši jau gandrīz 10 gadi, tomēr viņš joprojām ir viens no ietekmīgākajiem mūziķiem pasaulē – viņu joprojām pielūdz, kopē un atskaņo viņa dziesmas. "Forbes" veidotajā bagātāko mirušo slavenību sarakstā 2018. gadā Džeksons ieņēma pārliecinošu pirmo vietu, pārspējot rokenrola karali Elvisu Presliju, regeja ciltstēvu Bobu Mārliju, aktrisi Merilinu Monro, "Playboy" dibinātāju Hjū Hefneru un citus.

Lai cik apšaubāma būtu dziedātāja reputācija viņa dzīves pēdējās desmitgadēs, nevar noliegt, ka viņš ir viens no spilgtākajiem 20. gadsimta otrās puses popkultūras simboliem, kura ietekme sniedzas tālu aiz pārdotāko albumu un klausītāko dziesmu topiem. Vai tāda mēroga zvaigzne, kas kronēts par "popmūzikas karali", var kļūt par persona non grata – iespējams, jā, bet vai ir iespējams no mūzikas vēstures izdzēst Maikla Džeksona mūziku, tēlu, videoklipus…? Vai šos divus lielumus vispār iespējams nošķirt? Tāds ir šī raksta galvenais jautājums, uz kuru, jau mazliet pasakot priekšā, šobrīd vienas atbildes nav.

Vai vēsture tiks pārrakstīta?



Jau drīz pēc filmas demonstrēšanas vairākas radiostacijas pasaulē no rotācijas izņēmušas Maikla Džeksona dziesmas. Tiesa, šī nav pirmā reize, kad dziedātāja pedofilijas apsūdzību dēļ mūzika piedzīvo embargo. Kā atgādina Maikla Džeksona brāļa Tito dēls, mūziķis Tadžs Džeksons, kurš uzsācis kampaņu sava tēvoča aizstāvībai, līdzīga situācija bijusi 2005. gadā, kad norisinājās tiesvedība par popmūzikas karaļa uzmākšanos 13 gadus vecajam Gavinam Arvico. Toreiz vairākas radiostacijas Vācijā no rotācijas izņēma ne tikai Maikla, bet arī viņa māsas Dženetas Džeksones dziesmas. Tomēr Maikls Džeksons pēc vairāk nekā gadu gara tiesas procesa tika atzīts par nevainīgu, un viņa mūzika turpināja skanēt.

Vispirms tās bija dažas radiostacijas Kanādā, Jaunzēlandē un Eiropas valstīs. Taču vērīgie klausītāji pamanījuši, ka, piemēram, no BBC Radio 2 šobrīd bez liekas publicitātes pazudušas Maikla Džeksona dziesmas – tās radiostacijā neesot skanējušas jau kopš 23. februāra. Tiesa, britu mediju milzis to atspēkojis, izplatot oficiālu atbildi, ka Džeksona dziesmu neatskaņošana ir saistāma ar auditorijas pieprasījumu vai, pareizāk sakot, tā trūkumu.

It kā komisks sīkums, bet vēl viens triepiens vēstures pārrakstīšanā ir fakts, ka skandalozās dokumentālās filmas "Leaving Neverland" dēļ no aprites izņemta populārā animācijas seriāla "The Simpsons" (Simpsoni) sērija "Stark Raving Dad"(1991). Tajā Homērs Simpsons nokļūst psihiatriskajā klīnikā, kur atrodas vienā palātā ar kādu Leonu Kempovski, kurš apgalvo, ka ir Maikls Džeksons. Sērijas scenārijs bija rakstīts īpaši Džeksonam, bet Kempovska lomu bija ierunājis pats popmūzikas karalis.

Reaģējot uz dokumentālo filmu, "Louis Vuitton" modes nams no savas jaunākās vīriešu modes kolekcijas izņēmis ar Maiklu Džeksonu saistītus apģērba gabalus, kas skatē Parīzē tika demonstrēta janvārī, bet tirdzniecībā to bija plānots palaist šā gada otrajā pusē. Tāpat NBA komanda "Losangelos Lakers" no savu spēļu starplaiku pleilistes izņēmusi Džeksona "Beat It", savukārt kanādiešu reperis Dreiks no savas Eiropas turnejas repertuāra izņēmis hitu "Don't Matter To Me", kurā iesamplēts Maikla Džeksona vokāls.

Jānis Šipkēvics: Radio SWH skanošo tas neietekmēs



Latvijā līdz šim neviena radiostacija vismaz publiski nav paziņojusi, ka neatskaņos Maikla Džeksona dziesmas. "Radio SWH" vadītājs Jānis Šipkēvics sarunā ar "Delfi" pasaulē notiekošo sauc par histēriju, kas "nekādā gadījumā neietekmēs to, kas skan SWH pleilistē".

"20 briljantās Maikla Džeksona dziesmas, kas ir iekļautas rotācijā, tā arī tur paliks. Esmu filmas abas daļas redzējis un, manuprāt, tā ir histērija, kas sakrīt ar 10 gadiem kopš Džeksona nāves. Šovbizness taisa naudu, it īpaši ar tiem, kas ir jau zem zemes. Maikls Džeksons miris pelna vairāk, nekā dažs labs dzīvais popmākslinieks, tāpēc mani neizbrīna, ka šobrīd tas uzpeld. Ģeniāli cilvēki allaž raisījuši pretējus viedokļus. Jebkuru tēmu var sagrozīt tā, kā tas ir vajadzīgs. Tomēr nav korekti to darīt, kad otra puse jau ir zem zemes un nevar ne oponēt, ne sevi aizstāvēt. Diemžēl arī šī ir šovbiznesa sastāvdaļa, tomēr gala lēmumu pieņem tiesa. Mūzikai ar to nav nekāda sakara. Maikla Džeksona dziesmas turpinās dzīvot," saka Šipkēvics.

Ģimene un fani Džeksona aizstāvībai



Tikmēr aizstāvības triecienu gatavo Maikla Džeksona ģimene un fani. Tadžs Džeksons uzsācis pūļa finansējuma kampaņu, lai radītu jaunu, atspēkojošu dokumentālo filmu, savukārt fani aicina neticēt filmā redzamajam un dzirdamajam, bet klausīties, lejupielādēt un pirkt Maikla Džeksona mūziku. Pēdējais, starp citu, nav palicis bez sekām, un, piemēram, Lielbritānijas singlu topā pamazām atkal atgriežas Maikla Džeksona dziesmas.

Uzreiz pēc "Leaving Neverland" ASV pirmizrādes oficiālu paziņojumu izplatīja Džeksonu ģimene: "Maikls vienmēr "pagrieza otru vaigu", un arī mēs vienmēr esam "griezuši otru vaigu", tā dara Džeksoni. Tomēr šoreiz nevaram stāvēt malā, jo Maikla šeit nav un viņš nevar sevi aizstāvēt." Maikla Džeksona ģimene un fani atspēko filmā "Leaving Neverland" redzamo un saka, ka abi upuri nākuši atklātībā tikai naudas dēļ, un šobrīd notiekošais zaimo mūziķa piemiņu.

Londonā pēc filmas pirmizrādes 6. un 7. martā Džeksona aizstāvji bija iegādājušies reklāmas vietas uz slavenajiem pilsētas sarkanajiem divstāvu autobusiem, lai izvietotu tur saukli "Facts don't lie – people do" (Fakti nemelo – cilvēki gan) un Maikla Džeksona portretu, kura lūpas aizsedz vārds "innocent" (nevainīgs). Tomēr Londonas sabiedriskā transporta organizācija "Transport for London" saņēmusi daudzus zvanus ar iebildumiem pret šo reklāmu, tāpat to mudinājusi novākt organizācija "The Survivors Trust", kas strādā ar seksuālas vardarbības upuriem Lielbritānijā un Īrijā.

Tikmēr mediju haizivis kaļ karsto tēmu. Piemēram, BBC jau gatavo jaunu dokumentālo filmu "Michael Jackson: The Rise and Fall", kas tiks demonstrēta šā gada otrajā pusē un sniegs vispārīgu pārskatu par dziedātāja biogrāfiju sākot no bērnības līdz 2009. gada vasarai, kad Džeksons gatavojās "This is It" koncertiem, kam nebija lemts notikt, jo dziedātājs 25. jūnijā pēkšņi mira no sirdsdarbības apstāšanās.

Reinis Sējāns par Maiklu Džeksonu



Viens no Maikla Džeksona personības un daiļrades cienītājiem Latvijā ir grupas "Instrumenti" mūziķis Reinis Sējāns. Tiesa, viņš jau sarunas sākumā piekodina – filmu nav vēl redzējis. Sējāns uzskata, ka fanošana par mūziku un to, ko kāda personība devusi kultūrā, ir jānodala no šādām lietām. Turklāt vissvarīgākais ir saglabāt objektivitāti un kritisku skatu. Taču, ja šīs apsūdzības izrādīsies patiesas, tad vairs nevarēs uz Džeksonu skatīties kā uz superzvaigzni, izcilu mākslinieku.

"Viņš šobrīd nevar sevi aizstāvēt. Iet vēl pēdējā uzbrukumā, kad cilvēks jau ir beidzis gaitas uz šīs zemes, nešķiet īsti ētiski. Iepriekšējās prāvas beidzās tieši ar neko," Reinis Sējāns piesauc nevainīguma prezumpciju "kamēr kāds nav atzīts par vainīgu, tikmēr punkts un āmen".

Viņš arī uzskata, ka Maikla Džeksona gadījumā un ne tikai, sabiedrība bieži vadās pēc priekšstatiem un stereotipiem. "Iespējams, kādam vienkārši traucē Maikla Džeksona izskats, tāpēc tiek izdarīti maldīgi secinājumi un izteikti nievājoši komentāri. Tā ir bieži, ka nestandarta pieeja lietām netiek pieņemta un novesta līdz absurdam."

Toms Grēviņš: Filma atstāj nepatīkamu pēcgaršu



Toms Grēviņš, pieredzējis dīdžejs un Latvijas Radio 5 "Pieci.lv" ētera personība, filmu jau ir noskatījies un saka – tā atstāj nepatīkamu pēcgaršu, it īpaši, ja pašam ir bērni. Viņš uzsver, ka filmas naratīvs ir krietni komplicētāks nekā tikai divu vīriešu intervijas par bērnībā pieredzēto. Stāsts ir arī par viņu vecākiem, kuriem ir šķitis, ka pret tāda mēroga popmūzikas zvaigzni ir jāpiever acis, jābūt mazāk piesardzīgam, ka viņš ir augstāks, pārāks nekā citi cilvēki.

"Man nešķiet pareizi šobrīd atskaņot tādus māksliniekus kā Raiens Adams (apsūdzēts par seksuālu uzmākšanos - red.) un Maikls Džeksons. Ja tas ir saviesīgs vakars, tad kāpēc cilvēkiem likt domāt par apsūdzībām, par filmas radīto sajūtu. Tas ir jautājums par asociācijām, ko šobrīd rada Maikla Džeksona dziesmas," saka Grēviņš.

Mūziķus šādas apsūdzības gremdē uz neatgriešanos. Kā skaidro dīdžejs: "Ar aktieriem ir mazliet citādi. Vari jebkurā brīdī skatīties filmu ar, piemēram, Kevinu Speisiju (apsūdzēts par uzmākšanos nepilngadīgiem zēniem – red.), un neredzēt viņu, bet tēlu. Kamēr mūzikā runā personība."

"Pamatskolas laikā bija joks, ka pasaulē populārākie vārdi ir OK, "Coca-Cola" un Maikls Džeksons. Man ir grūti iedomāties, ka Džeksons varētu vispār tikt izdzēsts no mūzikas vēstures, tomēr, ja tā notiks, tad tā būs 100 un 200 gadu mācība, lai it neviens neiedomājas, ka ir augstāk stāvošs par citiem, ka uz viņu neattiecas sabiedrības morālie noteikumi.

Līdz šim taču katrs bija dzirdējis kaut ko par šo Maikla Džeksona rančo tēmu, bet ballītē, atskanot kādai dziesmai, tas viss tika aizslaucīts prom – jo mūzika taču forša. Protams, ka šeit Latvijā mūs šī filma ietekmēs savādāk, ne tik skaļi. Tomēr varam nonākt pie tā, ka atskaņot Maiklu Džeksonu ir bezgaumīgi. Jā, vari to darīt, bet tas ir sliktais tonis."