Šonedēļ sākas 'Prāta Vētras' koncerttūre. Praktiski ieteikumi Jelgavas koncerta apmeklētājiem

Šajā sestdienā, 23. jūlijā, Jelgavā grupa "Prāta Vētra" uzsāks koncerttūri "Gads bez kalendāra". Koncerts notiks Lielupes pļavā pretī Jelgavas pilij. Lai pasākuma apmeklēšana nesagādātu liekas neērtības, koncerttūres organizatori sagatavojuši praktiskus ieteikumus un noteikumus Jelgavas koncerta apmeklētājiem.

Biļetes

Koncerta biļetes joprojām iespējams iegādāties biļešu tirdzniecības vietās. Biļešu cena no 35 Eur. Koncerta dienā pie pasākuma ieejas būs biļešu kase, kur biļetes cena būs 40 Eur. Biļešu kasē pie koncerta ieejas varēs norēķināties ar maksājumu kartēm.

Bērni līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) koncertu vecāku pavadībā apmeklē bez maksas.

Koncerta teritorijā būs iespējams norēķināties ar skaidru naudu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās arī ar maksājumu kartēm.

Koncerta sākums

Ieeja koncerta teritorijā no pulksten 18.00. Koncerta sākums pulksten 20.00. Koncerta īpašie viesi – Jānis Šipkēvics ar soloprojektu "Shipsea".

Organizatori lūdz koncerta norises vietā ierasties laikus un būt pacietīgiem. Plaši apmeklētos koncertos katra darbība aizņem vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude, ēdienu un dzērienu iegāde un citas darbības.

Ieeja koncerta teritorijā no Rīgas ielas pie Lielupes tilta un no Lielās ielas un Vecā ceļa.

Fanu zona

Visos "Gads bez kalendāra" tūres koncertos skatuves priekšā atrodas fanu zona. Tā ir sadalīta A pusē un B pusē, kuras ir identiskas. Fanu zonas var atpazīt sekojot norādēm pie skatuves un uz ekrāniem par ieejām fanu zonā. Aicinājums uz fanu zonu doties laikus, lai pēc tam nebūtu jāspiežas cauri skatītāju pūlim.

Fanu zonā aizliegts ienest alkoholiskos dzērienus.

Transports

Satiksmes ierobežojumu plāns pieejams "Prāta Vētras" mājaslapā.

Velosipēdus un citus braucamrīkus (skeitbordus, elektriskos skūterus) varēs novietot īpaši veidotā "Balcia Insurance SE" novietnē, kas norādīta koncerta norises vietas kartē.

Automašīnas varēs novietot stāvlaukumos pie Zemgales Olimpiskā centra, Jelgavas Ledus halles, pie Lielupes krasta promenādes, Vecajā ceļā pie Lielupes, aiz Jelgavas pils un Sporta ielā 2C, kā arī daudzos citos maksas un bezmaksas stāvlaukumos, kas norādīti koncerta norises kartē.

Informējam, ka, ņemot vērā intensīvo gājēju plūsmu pēc koncerta, no koncerta teritorijai tuvumā esošām autostāvvietām būs iespējams izbraukt tikai 30 min pēc koncerta noslēguma.

Sadarbībā ar AS "Pasažieru vilciens" koncerta dienā vilcieniem Rīga–Jelgava būs papildvagoni, savukārt pēc koncerta pulksten 00.45 no stacijas "Jelgava" (pulksten 00.50 no stacijas "Cukurfabrika") aties papildus vilciena reiss uz Rīgu. Koncerta norises vietai tuvākā stacija (apmēram 15 minūšu gājiena attālumā) ir "Cukurfabrika". Vilciens Rīgā pienāks plkst. 01.30. Tiek nodrošināti arī īpaši autobusu reisi, par tiem plašāk var uzzināt mājaslapā šeit.

Koncertā nedrīkst ienest

Lietussargus, "selfiju nūjas", foto un video apartūras statīvus, saliekamos krēslus, ēdienu un dzērienus, profesionālu foto, video un audio aparatūru (izņemot ar pasākuma organizatora īpašu atļauju), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzerpildspalvas, bīstamas vielas un priekšmetus, motocikla ķiveres, skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus, liela izmēra mugursomas, dzīvniekus.

Ar savu ierašanos uz pasākumu, pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.