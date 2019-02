Starptautiskās džeza dienas ieskandinās Denisa Paškeviča jubilejas koncerts

Svētdien, 28. aprīlī, pulksten 17.00, Kultūras pils "Ziemeļblāzma" Lielajā zālē notiks Starptautiskās džeza dienas ieskaņas un džeza mūziķa Denisa Paškeviča jubilejas koncerts, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

Deniss Paškevičs par gaidāmo koncertu saka: "Koncerts būs īpašs, jo tajā būs iespēja uzstāties kopā ar kolēģiem un draugiem – amerikāņu džeza mūziķiem Nefu Irizari (Neff Irizarry) un Braienu Melvinu (Brian Melvin) ar kuriem kopā muzicēts jau vairāk nekā 10 gadus, gan arī trompetistu Andersu Bergkrancu (Anders Bercgrantz) no Zviedrijas ar kuru kopā iecerēti vairāki nākotnes projekti. Īpašs prieks būs skatuvi dalīt ar Jolantu Gulbi – Paškeviču. Koncerta programma būs kā tilts starp dažādām kultūrām un džeza tradīcijām – amerikāņu, skandināvu un Baltijas. Koncertā atskaņosim gan manu oriģinālmūziku, gan koncerta īpašo viesu komponētus skaņdarbus."

Deniss Paškevičs ir viens no vadošajiem Baltijas džeza mūziķiem, saksofonists, flautists, komponists, producents, mūsdienu improvizācijas un džeza mūzikas skolotājs – jau vairāk nekā 25 gadus ir ne tikai uz Latvijas džeza skatuves, bet arī piepildījis to ar pasaulē zināmiem, izciliem mūziķiem un iedvesmojošām personībām. Viņš ir viens no tiem mūzikas pārstāvjiem, kurš lielu daļu savas karjeras veltījis tieši džeza mūzikas popularizēšanai Latvijā un arī jauno mūziķu pieredzes veicināšanai. Viņš regulāri viesojas dažādos festivālos, koncertzālēs un klubos Eiropā un citur pasaulē.

Deniss Paškevičš ir džeza mūzikas attīstībai Latvijā dibinātās aģentūras "Riga Room" un starptautiskā džeza festivāla "Jazz Room" mākslinieciskais vadītājs. Viņš ir arī oficiālais mākslinieks franču saksofonzīmolam "Marca Reeds", kā arī mākslinieciskais vadītājs strauji augošajam britu un latviešu kopzīmolam "Riga Winds", kura paspārnē radīts speciāli Denisam Paškevičam veidots "Pashkevich signature" saksofona modelis. Mūziķis piedalījies vairāk nekā 50 albumu ierakstos.

Biļetes iegādājamas Kultūras pils "Ziemeļblāzma" informācijas centrā, kā arī "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.