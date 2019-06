'Summer Sound' festivālā būs urbānajai kultūrai veltīta skatuve

Festivāls "Summer Sound" sadarbībā ar "Stenders" šogad piedāvās urbānajai kultūrai veltītu skatuvi pludmalē, uz kuras uzstāsies repa un deju mūzikas izpildītāji, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

"Urbānā kultūra, repa un deju mūzika šobrīd ir topu virsotnēs un pieprasīta kā jauniešu, tā arī vecākā auditorijā, tāpēc esam priecīgi, ka šogad sadarbībā ar "Stenders" varam piedāvāt skatuvi veltītu tieši šai kultūrai, ar labākajiem pašmāju hiphopa izpildītājiem un elektroniskās mūzikas dīdžejiem," teic Uldis Pabērzis, festivāla "Summer Sound" organizators.

Festivāla skatuve atradīsies pludmalē, netālu no pludmales ieejas, un uz tās uzstāsies šādi mākslinieki: "Singapūras satīns", "Kreisais krasts", "Latgalīšu reps", Viņa, Ziedu Vija, MARTA, NiklāvZ, DJ Rudd, DJ Gustavito, DJ Aspirīns, Makree (live), DTD, DJ Ai-va un citi mākslinieki, kuru vārdi tiks izziņoti tuvojoties festivālam.

Iepriekš festivāls "Summer Sound" ir izziņojis čigānu panka karaļus "Gogol Bordello", pasaules elektroniskās mūzikas topu līderi Sigala, lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlecošo zvaigzni Dynoro, nīderlandiešu DJ duetu The Him un labākās pašmāju grupas un izpildītājus – "Bermudu divstūris", "The Sound Poets", Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, ansis, "Carnival Youth", "Labvēlīgais tips", "Laime pilnīga", "Very Cool People" feat. ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa, Viņa, "Double Faced Eels", Makree (Live), Chris Noah, leģendāro festivāla dīdžeju Tomu Grēviņu, DJ Aspirīns, DTD, ekstravaganto apvienību Ziedu Vija, lietuviešu Jauti, Jurga un "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys" un vēl citus māksliniekus. Tuvojoties festivālam mākslinieku saraksts tiks papildināts.

Biļetes uz festivālu "Summer Sound" var iegādāties festivāla mājaslapā un visās "Biļešu servisa" kasēs Latvijā un internetā.