'Survival Kit 10.1' programmā būs Elīnas Silovas debijas albuma koncerts

Trešdien, 29. maijā, pulksten 19.00 festivālā "Survival Kit 10.1" Zeļļu ielā 25 notiks džeza dziedātājas, improvizatores, pianistes un komponistes Elīnas Silovas jaunā albuma prezentācijas koncerts, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Apmeklētāji aicināti nākt vismaz stundu agrāk, lai aplūkotu "Survival Kit 10.1" starptautisko izstādi, kurā šogad piedalās vairāk nekā 30 Latvijas un ārvalstu mākslinieki.

Elīnas Silovas debijas albuma "Rezonanse" koncertā dzirdamā mūzika ir tapusi Kopenhāgenā, un katra dziesma atspoguļo kādu no mākslinieces dzīves posmiem divu gadu garumā. Tas arī mudinājis dziesmas apkopot vienā albumā, savienojot dabīgā un nepiespiestā saiknē dziesmu ar improvizāciju. Koncertā piedalīsies: Elīna Silova (balss, balss efekti, klavieres), Matīss Čudars (ģitāra, efekti), Lenarts Heindels (bass, sintezatori) un Ole Mofjels (sitaminstrumenti). Ieeja koncertā, uz vietas iegādājoties izstādes ieejas biļeti.

Elīna Silova ieguvusi bakalaura grādu džeza mūzikā Amsterdamas Konservatorijā Nīderlandē, kā arī maģistra grādu Ritmiskās mūzikas konservatorijā Dānijā. Aizraušanās ar improvizēto mūziku un dažādi balss izmantošanas tehnikas veidi ir attīstījuši viņas ļoti personīgo skanējumu un skatījumu uz izpildījumu un veduši pie darba dažādos projektos Eiropā pop-, folk-, džeza un improvizētajā mūzikā. Viņa kopš 2012. gada ir grupas "How Town" dalībniece, ar kuru izdevusi četrus albumus, koncertējusi Eiropā un saņēmusi Grand Prix "Keep an Eye The Records 2017" balvu. Kopš 2018. gada ir grupas "Vēstnieks" dalībniece.

Atgādinām, ka no 23. maija līdz 30. jūnijam festivālā "Survival Kit 10.1 Outlands" Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs kopā ar kuratorēm Solvitu Kresi, Ingu Lāci, Anželsu Miraldu (Àngels Miralda) un 34 vietējiem un ārvalstu māksliniekiem pievēršas jēdzienam outlands (ārpuszemes, svešzemes), apšaubot tradicionālo ģeopolitisko un kultūrtelpas dalījumu centrā un perifērijā un izgaismojot sarežģītos identitātes veidošanās procesus. Izstāde ir atvērta trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 14.00 līdz 20.00, bet sestdienās un svētdienās no pulksten 12.00 līdz 20.00.

Arī šoreiz par festivāla norises vietu izraudzīta kāda Rīgas tukšā ēka, lai pievērstu cilvēku uzmanību tās nākotnes attīstīšanas potenciālam. Bijusī LU fakultāte Zeļļu ielā 25 ir uzcelta 1888. gadā un vispirms kalpojusi par vācu bāreņu namu, bet vēlāk - milicijas skolu.

Festivāla programma pieejami tīmekļa vietnē www.survivalkit.lv.