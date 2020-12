Tiešraidē varēs skatīties 'Carnival Youth' un Ozola muzikālo dueli

Piektdien, 4. decembrī, norisināsies unikālās koncepcijas muzikālais šovs "Red Bull SoundClash", kurā mākslinieki izpildīs īpaši šim notikumam aranžētu dziesmu izpildījumu.

Pasākuma pamatā būs draudzīgs bduelis uz divām skatuvēm starp hip-hopa mākslinieku Ozolu un indīroka grupu "Carnival Youth".

Četrās raundos mūziķi izpildīs savas, citu un pat viens otra dziesmas dažādos žanros, talkā arī aicinot viesmāksliniekus, kuru vārdi tiks turēti noslēpumā līdz pat uzstāšanās brīdim.

No pulksten 20, visus notikumus ikviens varēs bez maksas izbaudīt tiešsaistē – "Red Bull TV", "Delfi un LMT "" Straume", kā arī klausīties "Star FM".

Platformās "Delfi" un LMT "Straume" varēsi izbaudīt koncertu ne tikai no ierastā skatupunkta, bet arī no skatuves kopā ar Ozolu un "Carnival Youth", sekojot līdzi skaņotāju un gaismotāju darbībai pie pults, kā arī jaukt kokteiļus kopā ar bārmeņiem no bāra skatapunkta.

Šāda veida muzikālais koncepts radies jau pirms aptuveni 70 gadiem Jamaikā, bet "Red Bull SoundClash" pasākumi visā pasaulē norisinās kopš 2006. gada. Četru izaicinošu raundu ietvaros mākslinieki parāda savas improvizācijas un dzīvās uzstāšanās iemaņas.