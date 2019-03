Tiso muzejos paliks Džeksona statujas; Vestendā turpinās skanēt mūzikls 'Thriller – Live'

Savu attieksmi pret marta sākumā pirmizrādi piedzīvojušo, Maiklu Džeksonu apsūdzošo dokumentālo filmu "Leaving Neverland" (Atstājot nekurzemi) paudušas vēl divas pasaulē slavenas kultūras iestādes – Tiso kundzes Vaska figūru muzejs ar filiālēm visā pasaulē un slavenais Vestendas teātris Londonā.

Tiso muzejā un tā filiālēs tiks saglabātas popmūzikas karaļa vaska figūras, savukārt Londonas Vestendas repertuārā joprojām tiks izrādīts Džeksona dzīvesstāstam veltītais mūzikls "Thriller – Live".

"Tiso kundzes muzejā redzamās vaska figūras ataino personāžus, kam populārajā kultūrā ir bijusi liela nozīme un apmeklētāji tieši to vēlas redzēt. Maikls Džeksons bija un joprojām ir aplūkojams Tiso kundzes muzejos. Taču mēs regulāri sekojam līdzi tam, kādu personāžu figūras ir redzamas mūsu muzejos, gan saistībā ar aktuāliem notikumiem, gan ieklausoties apmeklētāju atsauksmēs," teikts Tiso muzeja paziņojumā.

Jau ziņots, ka filmā "Leaving Neverland" divi vīrieši un viņu ģimenes intervijās atklāj bērnībā piedzīvoto seksuālo uzmākšanos Džeksona rančo "Neverland". Pēc filmas demonstrēšanas Maikla Džeksona dziesmas no rotācijas izņēmušas vairākas radiostacijas pasaulē, tāpat no popzvaigznes simbolikas atteicies "Louis Vuitton" modes nams, NBA komandas "Losangelos Lakers" spēļu starplaikos vairs neskan Džeksona mūzika, bet Mančestras Nacionālais futbola muzejs no ekspozīcijas izvācis dziedātāja statuju.

Džeksonu ģimene jau paziņojusi, ka plāno sūdzēt tiesā abus filmas "Leaving Neverland" varoņus par Maikla Džeksona piemiņas zaimošanu.

Maikls Džeksons (1958–2009) ir viens no 20. gadsimta slavenākajiem un ietekmīgākajiem mūziķiem, nereti dēvēts par "popmūzikas karali". Karjeru sācis jau agrā bērnībā kā viens no ģimenes grupas "The Jackson 5" dalībniekiem. Solokarjeru Džeksons uzsāka 70. gadu sākumā, bet vispasaules slavu guva 80. gados, ar albumu "Thriller" un tā hitiem uzsākot jaunu ēru pasaules popmūzikā, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem 20. gadsimta pēdējo desmitgažu populārās kultūras simboliem.

Līdzās žilbinošai karjerai un iespaidīgajam talantam, Džeksons ieguva arī skandalozu slavu, gan ar plastiskajām operācijām, cenšoties mainīt ādas krāsu un izskatu, gan baumām un apsūdzībām par viņam piederošajā rančo piedzīvoto seksuālo vardarbību pret bērniem. Tomēr līdz šim tas nebija mazinājis viņa pielūdzēju pulku, kā arī licis radiostacijām spert tik radikālus soļus, kā populāru dziesmu izņemšana no rotācijas.

2009. gadā tika izsludināta Maikla Džeksona atgriešanās koncertu sērija Londonā, tomēr tā nenotika jo mūziķis 2009. gada 25. jūnijā pēkšņi mira no sirdsdarbības apstāšanās.